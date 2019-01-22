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Savaşın Çocukları Üşümesin Kampanyası

4 dakika önce

Savaşın çocukları üşümesin kampanyası Çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelere yakacak yardımı yapıldıKİLİS - İHH İnsani Yardım Vakfı, Halep'e bağlı Cerablus, Bızaa, Azez ve Aktarin bölgelerinde bulunan dağınık çadır kentlerde bin 500 aileye gazyağı, mazot ve kömür dağıtımı gerçekleştirdi.

Savaşın Çocukları Üşümesin Kampanyası, System.String[]
Savaşın çocukları üşümesin kampanyası
Çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelere yakacak yardımı yapıldı

KİLİS - İHH İnsani Yardım Vakfı, Halep'e bağlı Cerablus, Bızaa, Azez ve Aktarin bölgelerinde bulunan dağınık çadır kentlerde bin 500 aileye gazyağı, mazot ve kömür dağıtımı gerçekleştirdi.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan kamplarda kış aylarında yaşam mücadelesi veren ailelere dağıtım faaliyetlerine devam ediyor.
"Sıcacık Bir İyilik" sloganıyla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya çalışan İHH, Suriye'de kış çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Halep'in kırsalında bulunan dağınık kamplarda mazot, gazyağı ve kömür dağıttı.
Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Marmara bölgesi Koordinatörü Ruhi Ademoğlu, "Bu sene kış ayının sert geçmesinden dolayı bölgede yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün Halep'e bağlı Aktarin bölgesindeyiz. Burada mazlum ailelere kömür, gazyağı ve mazot dağıtıyoruz. Hava çok soğuk. Buradaki insanların eksikleri çok fazla. Yardımlarını bölgeye gönderen herkese teşekkür ederiz"dedi.
'Yaşam mücadelelerine ortak olmaya geldik'
Dondurucu bir soğuk havanın olduğunu ifade eden İHH Kadın kolları sorumlusu Müzeyyen Taşçı, "Bu kış ayında elektriksiz, yakıtsız bir çok imkandan mahrum olan buradaki insanlar kendi imkanlarıyla kurdukları küçük çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Özellikle kadın ve çocuklar için zor bir ortam. Bizler de buradaki bu insanların yaşam mücadelesine ortak olmak için bölgede çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. Kış ayının gelmesiyle çadırlarda yaşam oldukça zorlaştı. Bölgede aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çok sayıda kampta sel meydana geldi. Ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba, yakacak ve gıda ihtiyacı bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:46 Kaynak: İHA

Yerel
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