SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU - Son Dakika
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SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU

17.05.2022 10:21

UKRAYNA'daki savaştan kaçıp 6 gün süren zorlu yolculuğun ardından çocukları ile Antalya'ya ulaşan Ukraynalı Iryna Balakhonova (37) ve Rus Alexander Balakhonov (34) çifti, tanışmalarına vesile olan Anadolu Ateşi'yle tekrar sahneye çıkmaya başladı.

UKRAYNA'daki savaştan kaçıp 6 gün süren zorlu yolculuğun ardından çocukları ile Antalya'ya ulaşan Ukraynalı Iryna Balakhonova (37) ve Rus Alexander Balakhonov (34) çifti, tanışmalarına vesile olan Anadolu Ateşi'yle tekrar sahneye çıkmaya başladı. Bir süre Aspendos Arena'nın kulisinde kalan aile, şimdi Belek'te yeni evlerinde yaşıyor.

Her ikisi de dansçı olan Rus Alexander Balakhonov ile Ukraynalı Iryna Balakhonova, 2014 yılında Türkiye'de, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nda tanışıp evlendi. Çift, 2017 yılında Ukrayna'ya yerleşmeye karar verdi. Çiftin bu süreçte Olexander ve Iryna adını verdikleri 2 de çocukları dünyaya geldi. Yaşamlarına Mıkolayiv şehrinde devam eden aile, 24 Şubat sabahı Rusya'nın saldırısı sonrasında büyük korku yaşadı. 3 gün sığınakta kalan ve bir çıkış yolu arayan çift, 'Burası, bizim evimiz' dedikleri ve tanıştıkları Antalya'ya gelmek için senelerce dans ettikleri Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'ndaki ekip arkadaşları ile bağlantı kurdu. Anneleri Galyna Dzıuba'yı da yanlarına alan Balakhonov ailesi, ülkeden çıkmak için araçlarıyla yola düştü. Savaşın devam ettiği bölgelerden geçemedikleri için Moldova, Romanya ve Bulgaristan'ı geçen aile, 6 günde 2 bin 300 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından Antalya'ya gelebildi.

KULİSİ EVE ÇEVİRDİLER

Anadolu Ateşi'ndeki ekip arkadaşları, kendilerinden yardım isteyen Balakhonov ailesinin geçici süre kalabilmesi için, daha önce dans gösterilerinde sahneye çıktıkları ve son günlerde yıkım kararı ile gündemde olan Serik ilçesindeki Aspendos Arena'nın kulislerinden birini eve çevirdi. Bir süre burada kalan aileye, Belek'te ev bulundu. Taşınan çiftin çocuklarından eğitimi yarım kalan Olexander, okula başladı.

TEKRAR SAHNEYE ÇIKTILAR

Çift, 22'nci yılını kutlayan ve aileleri olarak gördükleri Anadolu Ateşi'yle tekrar sahneye çıkmaya başladı. Savaşın tüm yıkıcılığına inat 5 farklı ülkeden arkadaşlarıyla dans eden çift, yaşadıklarını unutmaya çalışıyor. Kendilerine kapılarını açan arkadaşlarına minnettar olan çift, her şeye rağmen evlerine dönmeyi çok istiyor.

'YİNE DE EVE DÖNMEYİ ÇOK İSTİYORUZ'

Savaşı kabul edemediğini söyleyen Alexander Balakhonov, 'Şimdi iyiyiz. Anadolu Ateşi grubumuz bize yardım etti. Belek'te bize bir ev buldular ve ailemizle orada yaşıyoruz. Artık burada çalışıyoruz. Yine de eve dönmeyi çok istiyoruz. Arkadaş, dost olmalıyız ama birbirleriyle savaşıyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Savaşa karşıyım dedi.

'HALA BOMBALAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR'

Her şeyin en yakın zamanda bitmesini istediklerini söyleyen Iryna Balakhonova, 'Burada bize yardım eden ve işimizi veren gruba teşekkür ediyorum. Küçük çocuğumuz hafta sonları Ukrayna Okulu'na gitmeye başladı. Annem internet üzerinden çocuklara ders veriyor. Anadolu Ateşi'nde çalıştığımız için çok mutluyum. Şimdi daha iyiyiz ama korkunç olaylar yaşanıyor. Annemin oradaki evinde artık camlar yok. Hala bombalar düşmeye devam ediyor. Şehirde hiç su yok, insanlar susuz. Umut ediyoruz her şey en yakın zamanda bitecek diye konuştu.

'ANADOLU ATEŞİ'NİN TORUNLARI'

Ukraynalı ve Rusyalı dansçıların omuz omuza dans ediyor olmasının Anadolu Ateşi'nin başarısı olduğunu söyleyen Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, 'İlk başta sadece yerli dansçılarla çalışıyorduk, şimdi uluslararası bir topluluğuz. Şu an 5 ayrı milletten dansçılarımız var. Burada tanışıp evlenen çiftimiz zor koşullarda ve günlerce süren yolculukla savaş bölgesinden kaçıp buraya geldi. Tekrar eski arkadaşlarıyla birlikte dans ediyorlar. İki de çocukları var, onlar Anadolu Ateşi'nin torunları. Bir süre tiyatroda kaldılar şimdi Belek'te bir evleri var ve mutlular. Arkadaşlarımızı ağırlamaktan ve tekrar kucaklamaktan mutluyuz dedi. (DHA)

SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU
SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU
SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU
SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU
SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU
SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU
SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU
SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU
SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU
SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU
SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU
SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU
SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU
SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAVAŞTAN KAÇAN DANSÇI ÇİFT SAHNEYLE BULUŞTU - Son Dakika


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