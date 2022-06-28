Savcı, Bylock'un Lisans Sahibi David Keynes Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını İstedi - Son Dakika
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Savcı, Bylock'un Lisans Sahibi David Keynes Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını İstedi

28.06.2022 13:08

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in (Alpaslan Demir) yargılandığı davada görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Keynes’in ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan cezalandırılmasını, ancak hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in (Alpaslan Demir) yargılandığı davada görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Keynes'in 'terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasını, ancak hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün devam edildi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık David Keynes ve avukatları katıldı.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI TALEP EDİLDİ

Mahkemede görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanık Keynes'in 'terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasını, ancak hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

"FETÖ'YE ÜYEYDİM, BUNDAN PİŞMANIM"

Sanık David Keynes, mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Hasbelkader 40 yıldır Türkiye'yi mahfeden FETÖ'ye üyeydim. Bundan pişmanım. Bu pişmanlığı da Türkiye'ye gelip teslim olarak gösterdiğimi düşünüyorum. Şartlar oluştuğu takdirde hakkımdaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyorum" dedi.

"İLK GÜNDEN İTİBAREN DEVLETE ULAŞMAYA ÇALIŞAN BİRİDİR"

David Keynes'in avukatı ise mütalaaya karşı yaptığı savunmada şunları söyledi:

"Müvekkilim, hakkında herhangi bir soruşturma yokken, adı dahi bilinmezken çaba göstermiş, kolluk kuvvetlerinden yardım istemiştir. Etkin pişmanlık hükümleri, örgütlerin çökertilmesi için kurulan bir hükümdür. Savcı bey, müvekkil hakkında indirim talep etmiştir. İndirim verilmezse kimse etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemez. Müvekkil, ilk günden itibaren bütün gayretiyle devlete ulaşmaya çalışan biridir. Amerikan vatandaşıdır, tam bir gönüllülükle, devlete yardım etme saikiyle hareket etmiştir. Bu davanın popülerliği dikkate alınarak haber yapıldığında, ceza verildiğinde, alacağı ceza etkin pişmanlık göstermek isteyen kişiler üzerinde caydırıcılığa neden olabilir. 2021'de Türkiye'ye gelen müvekkilin bu anlattıklarından sonra etkin pişmanlıktan en üst düzeyde faydalanıp ceza verilmemesini istiyoruz, verilecekse de en alt seviyeden verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyoruz."

SON SÖZÜNDE BERAAT İSTEDİ

Mahkeme, Keynes ve avukatlarının mütalaaya karşı yaptıkları savunmanın ardından sanığa son sözünü sordu. Keynes, son sözünde, "Beraatımı ya da en düşük seviyeden ceza verilmesini istiyorum" dedi.

ÜYE HAKİMİN TAYİNİ ÇIKTIĞI İÇİN KARAR AÇIKLANMADI VE DAVA ERTELENDİ

Kararı açıklaması beklenen mahkeme başkanı, üye hakimlerinden birinin tayininin çıktığını söyleyerek, karar yerine bir ara karar oluşturduklarını ve dosyayı incelemeye aldıklarını belirtti. Sanık David Keynes hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolün devamına karar veren mahkeme, kararın adli tatilden sonra açıklanacağını kaydederek davayı 7 Eylül 2022 tarihine erteledi.

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ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 15 yıla kadar hapsi istendi ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 15 yıla kadar hapsi istendi ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 15 yıla kadar hapsi istendi ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 15 yıla kadar hapsi istendi
Kaynak: ANKA

David Keynes, ByLock, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcı, Bylock'un Lisans Sahibi David Keynes Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını İstedi - Son Dakika

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