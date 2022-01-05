Organize suç örgütü şüphelisi, ikinci kez serbest bırakılınca ortadan kayboldu - Son Dakika

Ankara'da organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serkan T, sulh ceza hakimliği tarafından ikinci kez adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra firar etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aralarında suç örgütü elebaşı Serkan T'nin de olduğu 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Aralık 2021'de Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Aralarında Serkan T'nin de bulunduğu zanlılar, hakimlik tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Savcılığın serbest bırakılmalarına yönelik itirazı da mahkeme tarafından reddedildi.

Serbest bırakıldıktan sonra yine suç işledi

Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde, 26 Aralık'ta E.Ö'nün silahla yaralandığı ihbarına giden polis ekipleri, olaya karışan iki şüpheliden birinin Serkan T. olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Serkan T. gözaltına alındı. Müşteki E.Ö, emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı soruşturması kapsamında aleyhine ifade verdiği için Serkan T'nin kendisini tehdit ettiğini ve silahla yaraladığını söyledi.

Serkan T, savcılık tarafından "tehdit", "yaralama" ve "mala zara verme" suçlarından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Serkan T'yi haftada bir gün ikametinin bulunduğu polis merkezine imza atma adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Savcılık, şüphelinin her iki soruşturma kapsamında serbest kalmasına itiraz etti.

Serkan T'nin, ilk soruşturma kapsamındaki adli kontrol hükümlerini yerine getirmediği tespit edilince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak şüpheli, polis aramasına rağmen bulunamadı.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 17 Aralık 2021'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, Ankara'da 51 adres operasyon düzenledi. Operasyonlarda, iki adet ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 120 gram esrar maddesi, 1,65 gram metamfetamin, 5 gram eroin ve 250 adet uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Aralarında suç örgütü ele başı olduğu ileri sürülen Serkan T'nin de bulunduğu 37 şüpheli yakalanmıştı.