İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize CATS teslimatı gerçekleştirdik - Son Dakika
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İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize CATS teslimatı gerçekleştirdik

15.05.2022 16:24

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) kullanılan çok sayıda CATS kamerasını güvenlik güçlerine teslim ettiklerini duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) kullanılan çok sayıda CATS kamerasını güvenlik güçlerine teslim ettiklerini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SİHA'larımızın keskin gözü CATS kameralarımızın üretimlerine ve SİHA'larımıza entegrasyonlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik" dedi.

İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize CATS teslimatı gerçekleştirdik
İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize CATS teslimatı gerçekleştirdik
İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize CATS teslimatı gerçekleştirdik

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SSB Başkanı Demir: 'CATS kameraların üretimi ve SİHA'lara entegrasyonu devam ediyor' SSB Başkanı Demir: 'CATS kameraların üretimi ve SİHA'lara entegrasyonu devam ediyor'

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize CATS teslimatı gerçekleştirdik - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize CATS teslimatı gerçekleştirdik - Son Dakika
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