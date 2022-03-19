Saygun Dura, göç kavramını su altı fotoğraflarıyla anlattı - Son Dakika

Su altı fotoğrafçısı Saygun Dura'nın "Arada" başlıklı sergisi, 9 Nisan'a kadar Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Ergin Çavuşoğlu'nun üstlendiği sergide, Dura'nın 5 yıl içerisinde Van Gölü ve gölle bağlantılı akarsularda çektiği 33 sualtı fotoğrafı sergileniyor.

Sergiye ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan Dura, güncel bir insanlık dramı olan göç kavramını metaforik olarak su altı fotoğraflarıyla anlatmaya çalıştığını söyledi.

Sanatçı, çalışmayı iki başlık altında kurguladığını belirterek, "İlki terkedilmiş ve boş kentler olarak yorumladığım mikrobiyalitlerdir. Bu mercan benzeri yapılar Van Gölü'nün derinliklerinde bulunan doğal oluşumlardır. Çok etkilendiğim bu yapılar benim için sessizlik ve dramayı hissettiren, adeta bir sanatçı tarafından var edilmiş gerçek üstü görüntülerdi. Atlantis'i andıran kayıp bir dünya veya başka bir gezegenden gelen görüntüler gibiydi. Bu organizmalar Van Gölü'nün tabanından sızan kalsiyum içeren suların, gölün tuzlu ve sodalı suları ile karışmasıyla oluşmaktadır." dedi.

Serginin ikinci serisinde ise Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin göçünü ve yolculukta karşılaştıkları başlıca engeller olan martılar ve insan faktörünü ele aldığına işaret eden Saygun Dura, şöyle devam etti:

"Türün hayatta kalması, doğanın yeniden üretme, uyum sağlama ve gelişme yeteneğinin törensel bir eylemi gibidir. Fantastik sualtı manzaraları gibi olan mikrobiyalitlerin sakinliği ve durgunluğu, suyun yüzeyine yakın gerçekleşen göç dramı ile tezat oluşturmaktadır. Bu serilere suyun gücünü ve tehlikesini vurgulamaya çalıştığım fotoğraflar da eşlik ediyor. Sualtında yaşanan büyüleyici gerçeği, kendi kontrolüm ve yorumumla ifade etmeye çalıştım."

"Görüntüler, gölün dibinde aynı anda çelişen dinginlik, sessizlik ve dramayı yakalar"

Sergi için hazırlanan katalog yazısını kaleme alan küratör Prof. Dr. Ergin Çavuşoğlu, yazdığı metinde "Saygun Dura'nın 'Arada' sergisi göç kavramını irdelerken, evden ayrılma, eşik veya geçiş aşaması ve istenilen yere varıştan oluşmaktadır. Sanatçının fotoğraf alanındaki zengin teknik deneyimi, sergide yer alan ve tamamı su altında, farklı derinliklerde çekilmiş karmaşık, büyük ölçekli renkli fotoğraflarda kendini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, sergide, suyun yüzeyindeki coşkulu faaliyetlere ve gölün dibindeki ürkütücü ve uhrevi sakinliğe bakan, iki ayrı fotoğraf serisi olduğunu belirterek, metinde ayrıca şunları kaydetti:

"Serilerden biri, Türkiye'nin doğusundaki Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin göçünü yansıtmaktadır. Türün hayatta kalması için bu neredeyse törensel eylemin betimlenmesinde çok sayıda alt metin olduğu halde, görüntüler ivedi sorunlarla ilgilidir ve doğanın yeniden üretme, uyum sağlama ve gelişme yeteneğinin daha evrensel kodlarını ortaya koyar. Sergideki eserlerin ikinci kısmı ise, inci kefalinin doğal yaşam ortamı olan mikrobiyalitleri göstermektedir. Fakat onlar boştur ya da terk edilmiştir. Van Gölü, birkaç metreye ulaşan ve dünyadaki en büyük organo-dimanter tortulara (mikrobiyalitler) sahip olduğu için benzersizdir. Sahneler ise tekinsiz ve hayalet gibidir. Görüntüler, gölün dibinde aynı anda çelişen dinginlik, sessizlik ve dramayı yakalar."

Saygun Dura hakkında

Saygun Dura, 1964'de dünyaya geldi. 1989-1996 yılları arasında bir reklam ajansında tanıtım fotoğrafçısı olarak meslek yaşamına başlayan Dura, 1996'dan bugüne kadar kendi atölyesinde çalışmalarına devam ediyor.

Dura, ayrıca 2004-2014 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü, Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf Bölümü, Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğraf üzerine dersler verdi.

Dünyanın birçok bölgesinde su altı fotoğraf çekimleri yapan ve atölye çalışmaları gerçekleştiren Dura'nın birçok ulusal ve uluslararası ödülü bulunuyor.