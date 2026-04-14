Scarlett Johansson’dan sektör eleştirisi: Baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldım

Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson, sinema sektöründe kadınlara yönelik kalıplaşmış rolleri sert sözlerle eleştirdi. Johansson, kariyerinin başında belirli bir imajın içine hapsedildiğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hollywood’un en tanınan isimlerinden Scarlett Johansson, sektörde kadın oyuncuların karşılaştığı baskılara dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özellikle genç yaşta üstlendiği roller üzerinden konuşan Johansson, kariyerinin uzun bir döneminde benzer karakterlerle sınırlandırıldığını dile getirdi.

“BAŞTAN ÇIKARICI ROLLERE SIKIŞTIRILDIM”

Johansson, kariyerinin ilk yıllarında belirli bir kalıba sokulduğunu şu sözlerle anlattı:

“Ben de çok genç yaşta seksi ve baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldım. Sektör beni belli bir kalıbın içine koydu.”

“YETENEĞİM GERİDE KALDI”

Ünlü oyuncu, bir dönem yalnızca dış görünüşüyle değerlendirildiğini hissettiğini belirtti.

“Bu da yeteneğimin geri planda kalmasına neden oldu” diyerek yaşadığı süreci özetledi.

“BASKI GİDEREK ARTIYOR”

Johansson, günümüzde genç kadın oyuncular üzerindeki baskının daha da sertleştiğine dikkat çekti.

“Her hareketleri, her fiziksel özellikleri mikroskop altında inceleniyor” ifadelerini kullandı.

“DOĞALLIK YOK OLUYOR”

Sektörde kusursuz görünme baskısının yaratıcılığı zedelediğini vurgulayan Johansson, bu durumun sinemanın doğallığını da olumsuz etkilediğini söyledi.

GENÇ OYUNCULARA UYARI

Johansson, genç oyunculara da önemli bir mesaj verdi:

“Yıkıcı eleştiri kültüründen kendinizi koruyun ve sanatsal kimliğinize sahip çıkın.”