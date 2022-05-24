SCÜ, Cumhuriyet'in 100. yılında sempozyuma ev sahipliği yapacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1989 yılından bu yana Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü (HGM) ve üniversitelerin iş birliği ile 2 yılda bir düzenlenen teknik sempozyum 2023 yılında SCÜ'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SCÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tarık Türk, fotogrametri ve uzaktan algılama tekniklerinin yaygın ve etkin olarak birçok farklı disiplin tarafından kullanıldığını belirtti.

Türkiye Ulusal Fotogramit ve Uzaktan Algılama Birliği Sempozyumunun 11'incisinin geçen hafta düzenlendiğini aktaran Türk, "Sempozyum birçok farklı disiplinin bir araya gelmesinden ve özel sektörle kamudan birçok kişiyi buluşturmasından dolayı önemli." ifadelerini kullandı.

SCÜ'de düzenlenecek sempozyum hakkında da bilgiler veren Türk, şunları kaydetti:

"2023 yılındaki sempozyumun üniversitemizde yapılmasına TUFUAB Konseyi tarafından karar verildi. Alınan bu karardan son derece mutluyuz. Üniversitemiz rektörlüğü bu tür organizasyonlara destek veriyor. Bu süreçte birçok farklı tanıtım ve farklı organizasyonlar da düzenleyeceğiz. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'ta, Cumhuriyetin 100'üncü yılında böylesine özel bir organizasyon gerçekleştireceğimiz için son derece mutluyuz."