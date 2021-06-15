SCÜ'de hedef 2 yıl sonra 4 bin yabancı öğrenciyi misafir etmek - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitede eğitim gören yabancı öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SCÜ'de eğitim alan yabancı öğrenciler Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ile Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Yıldırım öncülüğünde Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ile buluştu.

Göreve geldiği yıldan itibaren üniversitedeki yabancı öğrenci sayısını arttırmak için çalışmalara başladıklarını aktaran Yıldız, "Bu çalışmalar neticesinde şu anda 1500'e yakın misafir öğrencimiz var. Aynı zamanda bu öğrencilerimizin birçoğu TÖMER'de eğitim görüyor. Bir kısmı kendi ülkelerinde çevirim içi olarak eğitim alırken bir kısmı da Sivas'ta bulunuyor. Türkçeyi öğreniyorlar ve gelecekte de inşallah ilgili bölümlerde okumaya başlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Yıldız, üniversitedeki misafir öğrenci sayısını 2 yıl sonra 4 bine çıkarmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin daha iyi Türkçe öğrenmeleri ve daha iyi eğitim almaları için uğraşıyoruz. TÖMER'deki arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Misafir öğrencilerimizin eğitimlerini aldıktan sonra ülkelerinde iyi konumda iyi işlerde çalışacağını düşünüyorum ve onlara başarılar diliyorum."