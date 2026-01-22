Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinde YPG'li teröristlerin, öldürdükleri sivillerin cenazelerini kayda alıp saydıkları ortaya çıktı.
Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinde YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivillerin cenazelerini saydıkları ortaya çıktı.Ayn el-Arab bölgesinde sivilleri öldüren YPG'li teröristler, sivillerin canezelerini bir araya getirdi.
YPG'li teröristlerin, öldürdükleri sivilleri video kaydına alıp saydıkları ortaya çıktı.
Son Dakika › Politika › SDG'li Teröristler Civilleri Kayda Aldı - Son Dakika
