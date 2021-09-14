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SEAT en yeni modelleriyle Autoshow 2021'de - Son Dakika

SEAT en yeni modelleriyle Autoshow 2021'de

14.09.2021 22:49
SEAT en yeni modelleriyle Autoshow 2021'de, System.String[]

Mobilite temasıyla 14-26 Eylül tarihlerinde ve ilk kez dijital ortamda gerçekleştirilen Autoshow 2021 fuarında SEAT tüm ürün gamını sergiliyor.

Mobilite temasıyla 14-26 Eylül tarihlerinde ve ilk kez dijital ortamda gerçekleştirilen Autoshow 2021 fuarında SEAT tüm ürün gamını sergiliyor.

Otomobilseverler SEAT'ın dijital standında modellerin içi ve dış tasarımlarını en ince ayrıntısına kadar görme fırsatı yakalayacaklar. Satış temsilcileri ile anlık bire bir görüşme imkanıyla otomobilin yanı sıra finansman ve ödeme koşullarıyla ilgili bilgi sahibi olabilecekler. SEAT ayrıca mikro mobilite çözümleri sunan markası SEAT MO'nun EXS KickScooter'ını fuarda tanıtıyor.

Fuarda yer alan SEAT modelleri

SEAT en yeni modelleriyle Autoshow 2021'de

Ibiza

Kısa bir süre önce Türkiye'de satışa sunulan markanın en ikonik modeli Yeni Ibiza fuarda yerini alan modeller arasında. Daha fazla görüş ve daha düşük enerji tüketimi sağlayan LED far teknolojisi aracın dış görünümünün en önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Alüminyum alaşımlı yeni jant tasarımları aracın dinamik ve sportif duruşunu vurguluyor. Otomobilin iç tasarımı bir devrimi temsil ediyor. Yeni malzemeler, teknolojiler ve aydınlatma sistemleri daha yüksek bir kalite algısı oluşturuyor.

SEAT en yeni modelleriyle Autoshow 2021'de

Arona

SEAT'ın kompakt crossover modeli Arona, yenilenen haliyle fuarda sergileniyor. Yeni SEAT Arona'nın iç tasarımı, kullanıcılarını yeni bir yöne doğru götüren bir devrim niteliğinde. Kalite hissini iyileştirmek için yeniden tasarlanan iç mekan, malzemelerin, bağlantılı teknolojilerin ve aydınlatma sistemlerinin de eklenmesiyle baştan yaratıldı. Sürücü ve yolcu tarafı için yeniden tasarlanmış havalandırma ızgaraları, seçilen donanıma bağlı olarak farklı renkte sunuluyor. Havalandırma ızgaraları; FR ve Xperience donanımlarında LED ambiyans aydınlatmasına sahip. Standart olarak sunulan Full Link teknolojisinin yanı sıra, Navigasyon sistemiyle birlikte alınabilen Kablosuz Full Link ile de kullanıcılar Apple CarPlay veya Android Auto uygulamalarıyla telefonlarını multimedya ekranına kolayca yansıtabiliyorlar. Arona ülkemizde Style, Xperience ve FR olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi satılıyor.

SEAT en yeni modelleriyle Autoshow 2021'de

Leon

Bugüne kadar üretilen en teknolojik Leon'da fuarda sahne alan bir diğer SEAT modeli. Yeni Leon, dinamizmi, verimliliği, üstün güvenlik ve bağlantı teknolojilerini bir arada sunuyor. Otomobilin dış tasarımında bir önceki nesline göre daha geride konumlandırılan LED ön farlar derin ve karakteristik bir görünüm kazandırıyor. Ön farlarda kullanılan LED teknolojisi, en karanlık yolu bile sürücüye görünür hale getirerek görüş mesafesini iyileştiriyor. Otomobilin tasarımındaki evrimsel tema, iç kısımda da göze çarpıyor. Sürücü ve yolcu odaklı tasarımda fonksiyonellik, minimalizm ve zarafet hemen göze çarpıyor. 10,25" boyutundaki dijital gösterge paneli, onu çevreleyen ve ön kapılar üzerinden devam eden dekoratif kaplamalar yardımıyla hafiflik ve "süzülme" hissi veriyor. Kabin içindeki her şey, ergonomik olarak kusursuz ve yolcuların iç kısımdaki konforunu artıracak şekilde tasarlanmış. İç mekanın baş kahramanı, tamamen yenilenen tasarımlı 10" dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi. Yeni Leon ülkemizde Style, Style Plus, FR ve Xcellenge olmak üzere 4 farklı donanım seviyesinde satın alınabiliyor.

SEAT en yeni modelleriyle Autoshow 2021'de

Ateca

SEAT markasının ilk SUV modeli Ateca'nın yeni versiyonu da fuarda otomobil severlerle buluşuyor. Otomobil bağlantı özelliğini başka bir seviyeye taşıyor. İç mekanın merkezinde yüksek çözünürlüklü 10,25" gösterge panelini ve bilgi-eğlence sistemini bir araya getiren Dijital Gösterge Paneli yer alıyor. Standart medya sistemi, kablosuz bağlantı özellikleri barındıran 8,25¨ ekrana sahipken, opsiyonel olarak alınabilen daha geniş 9,2¨ multimedya sistemi, kullanıcı etkileşimini basitleştirmek için sesli komut sistemini sunuyor. Bu sistemle kullanıcılar müzik aramaları gibi işlemleri daha hızlı ve daha kolay yapabiliyor. Otomobil, bir dizi yeni gelişmiş sürücü destek sistemi sunan kendi segmentindeki en güvenli araçlardan biri. Ateca, Arka Çapraz Trafik Uyarısı Sistemi ile Park ederken, başka bir otomobil, yaya veya bisikletli geliyorsa otomobil sesli ve görsel uyarı veriyor gerekirse, otomatik frenlemeyi başlatıyor. Aynadaki LED göstergeleri aracılığıyla 70m'ye kadar olan araçları algılayabilen Kör Nokta Tespit özellikli Yan Bölge Asistanı bulunuyor. Ateca sportif görünüm sunan FR ve en yeni donanım seviyesinde araca daha fazla sağlamlık ve offroad karakteri katan XPERIENCE donanımı ile sunuluyor.

SEAT en yeni modelleriyle Autoshow 2021'de

Tarraco

SEAT Ailesi'nin en geniş üyesi. SEAT markasının SUV ailesinin üçüncü ve 7 koltuklu oturma düzeni ile en büyük üyesi olan Tarraco, Türkiye'de FR ve Xcellenge donanım seviyelerinde sunuluyor. SEAT modellerinin yeni tasarım dilinin ürünü olan model model, teknolojiyi, dinamizmi ve işlevselliği zarif bir tasarımla birleştiriyor. Full LED mercekli ön farlar markanın imzasını yansıtırken, aynı zamanda kullanıcılarına daha net ve keskin bir görüş sağlıyor. Arkada ise dinamik LED sinyallere sahip imza niteliğindeki "Infinite LED" farları ise Tarraco'nun önemli özelliklerinden birini oluşturuyor. Tüm donanımlarda hem dış hem de iç mekanda yüzde yüz LED teknolojisi kullanıyor. Tarraco'nun iç mekanı üst düzey bir hissiyat yaşatıyor. Geniş ön konsol kabin içinde ferah bir iç mekan hissiyatı oluşturuyor. İç mekanın merkezinde ise sürücünün araçla ilgili tüm bilgilere ulaşmasını sağlayan 10.25"Dijital Gösterge Paneli yer alıyor. Bilgi-eğlence sistemleri söz konusu olduğunda ise 8,25" ve 9,2" boyutlarında multimedya ekranları ile Full Link teknolojisi sunuluyor.

SEAT en yeni modelleriyle Autoshow 2021'de

EXS KickScooter

SEAT standında kentsel mobilite çözümleri sunan markası SEAT MÓ'nun kioksu da yer alıyor. Bu alanda ziyaretçiler SEAT'ın yüzde 100 elektrikli scooter'ı EXS KickScooter'ı,da tanıma fırsatı bulacaklar. SEAT EXS KickScooter, kullanıcılarına kolay kullanım, uzun menzil ve kısa sürede şarj imkanı tanıyor. Tam şarjda dış etkenlere bağlı olarak 25 kilometrelik bir menzil sunuyor, maksimum şarj süresi ise üç buçuk saat.

SEAT en yeni modelleriyle Autoshow 2021'de

Otomobil, Türkiye, Eylül, Leon, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil SEAT en yeni modelleriyle Autoshow 2021'de - Son Dakika


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