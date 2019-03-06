Sebahat Özaltın Ladıes Golf Turnuvası Start Alıyor

Gloria Hotels & Resorts, kurucusu Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenecek "Sebahat Özaltın Ladies Golf Trophy" kapsamında golf tutkunu kadın sporculara ev sahipliği yapacak.

8 Mart "Dünya Kadınlar Günü"nde başlayacak ve 3 gün sürecek olan turnuvada ülkeden 6 ülkeden 70 sporcu kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten gelen sporcularla uluslararası bir etkinlik olma özelliği taşıyan turnuva, resmi bir Türk Golf Federasyonu etkinliği olarak dakabul ediliyor.

Başarılı kadın sporcuların nefes kesen mücadelesiyle birlikte Gloria Hotels & Resorts'un kusursuz hizmet anlayışını yaşayacak olan sporseverler turnuvayı Gloria Hotels & Resorts bünyesinde bulunan, birçok ödüle ve Türkiye'nin tek "45 Delikli Golf Tesisi" ünvanına sahip, uluslararası standartlarda dizayn edilmiş Gloria Golf Kulübü'nde takip etmenin ayrıcalığını yaşayacaklar.

Turnuva, 10 Mart Pazar akşamı ödüllerin sunulacağı "Gala Yemeği" ile son bulacak.