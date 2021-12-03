Şebiarus Törenleri bu yıl "İrfan Vakti" temasıyla düzenlenecek - Son Dakika

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Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 748'nci yılında törenlerle anılacak.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerine (Şebiarus) ilişkin Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Mevlana'yı Anma Törenleri'nin bugünlere gelmesinde emeği bulunan herkese teşekkür eden Yarar, "748. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, Karatay Belediyesi, Meram Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Konya Devlet Tiyatrosu, Uluslararası Mevlana Vakfı ve İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi'nin program destekleri ile zenginleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yarar, önceki yıllarda törenlerin 'Birlik Vakti', 'Kardeşlik Vakti', 'Selam Vakti', 'Vefa Vakti' ve 'İhsan Vakti' temalarıyla düzenlendiğini hatırlatarak, "Bu yıl ise yine Hazreti Mevlana'nın eserlerinde özellikli bir yer tutan 'irfan' sözcüğünün anlam evrenine uygun olarak 'İrfan Vakti' ana başlığı altında çeşitli etkinliklerden oluşan bir hafta hazırlanmıştır. 'İrfan Vakti' teması etrafında Hazreti Mevlana'nın irfan kavramının ana çerçevesini gösteren sözlerini ve fikirlerini işledik. İrfan, ince fikir, sezgi, duyuş gibi anlamlara gelir ve Hazret-i Mevlana başta olmak üzere Anadolu'daki manevi yollarda irfan kavramı, üzerinde en çok durulan kavramlardan biridir." diye konuştu.

Milletin, İslam tarihindeki bin yılı aşkın tecrübesinin irfani bir tecrübe olduğunu söyleyen Yarar, şöyle devam etti:

"Bu tecrübenin kurucularından biri olan Hazreti Mevlana bize 'irfanın, kişinin kendisini bilmesi olduğunu' haber veriyor. Hatta bu etkinlikler için hazırladığımız yazılı-basılı ve görsel çalışmalarda O'nun Mesnevi adlı eserinden 3. cillten bir sözüne yer verdik. O diyor ki, 'Bütün ilimlerin aslı, kişinin kendisini bilmesidir'. Hazreti Mevlana kendini bilmek, kendini bulmak isteyenlere yol gösteren bir öğretmen, kendini bilme irfanına erişmek isteyenlere bir yol arkadaşı, bir yoldaştır. Ne mutlu onu böyle görenlere ve sevenlere."

Etkinlikler kapsamında 15 sema programı düzenlenecek

Uluslararası Anma Törenlerinin açılış programının her yıl olduğu gibi bu yıl da 7 Aralık tarihinde yapılacağını bildiren Yarar, programların Şems-i Tebrizi Türbesi ziyareti ile 'İrfan Vakti' yürüyüşü ve akşam 20.00'de gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacağını belirtti.

748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri boyunca akşamları 11, gündüz 4 olmak üzere toplam 15 sema programının icra edileceğini duyuran yarar, sema programlarının Mevlana Kültür Merkezi'nde bulunan Sema Salonu'nda gerçekleştirileceğini söyledi.

Yarar, etkinlikler kapsamında düzenlenecek çeşitli konferanslar, paneller, konserler, sema programları, atölye çalışmaları, söyleşiler ve gösterilerle ilgili detaylı bilgilere sebiarus.com.tr ve konyakultur.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabileceğini kaydetti.

İrfan kavramının anlam evrenine uygun olarak irfani tutum ve davranışların işleneceği bu yılki törenlerin 2-3 dakikayı geçmeyen videolarla takdim edilmesinin, İrfan Vakti'nin çok daha büyük kitlelerce anlaşılmasına ve paylaşılmasına yardımcı olacağını vurgulayan Yarar, şunları kaydetti:

"Konya, Hazreti Mevlana ve Mevlevilik, İrfan kavramıyla ilgili küçük video ve görsellerin eşlik edeceği program 7-17 Aralık tarihlerinde tüm dijital mecralarda paylaşılacaktır. 17 Aralık tarihinde yapılacak Mevlevi Mukabelesi ise netten canlı yayınlanmakla beraber, uzman bir eşlikçi ile yapılacak, mukabele boyunca Hazreti Mevlana, mevlevilik, sema ve tasavvuf üzerinde söyleşi gerçekleştirecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler doğrultusunda; sinema ve tiyatro salonlarında uygulana prensipler çerçevesinde pandemi kurallarına uygun biçimde girişte HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Törenlerin ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırmak için 17 Aralık 2021 günü TRT-1 tarafından canlı yayınlanması sağlanacaktır.

"Yaklaşık 40 bin kişi tarafından sema törenlerinin izlenilmesi beklenmektedir"

Şehre törenler vesilesiyle gelmek isteyen misafirlerin ulaşım imkanlarını arttırmak ve kolaylaştırmak için TCDD Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak, YHT sefer sayılarının artırılmasının talep edileceğini anlatan Yarar, "Etkinlikler süresince yaklaşık 40 bin kişi tarafından sema törenlerinin izlenilmesi beklenmektedir. Tüm katılımcıların davetiye veya bilet talepleri Müdürlüğümüz tarafından online olarak gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.