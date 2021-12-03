Üye Girişi
Şebiarus Törenleri bu yıl "İrfan Vakti" temasıyla düzenlenecek - Son Dakika

Şebiarus Törenleri bu yıl "İrfan Vakti" temasıyla düzenlenecek

03.12.2021 12:09

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 748'nci yılında törenlerle anılacak.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 748'nci yılında törenlerle anılacak.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerine (Şebiarus) ilişkin Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Mevlana'yı Anma Törenleri'nin bugünlere gelmesinde emeği bulunan herkese teşekkür eden Yarar, "748. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, Karatay Belediyesi, Meram Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Konya Devlet Tiyatrosu, Uluslararası Mevlana Vakfı ve İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi'nin program destekleri ile zenginleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yarar, önceki yıllarda törenlerin 'Birlik Vakti', 'Kardeşlik Vakti', 'Selam Vakti', 'Vefa Vakti' ve 'İhsan Vakti' temalarıyla düzenlendiğini hatırlatarak, "Bu yıl ise yine Hazreti Mevlana'nın eserlerinde özellikli bir yer tutan 'irfan' sözcüğünün anlam evrenine uygun olarak 'İrfan Vakti' ana başlığı altında çeşitli etkinliklerden oluşan bir hafta hazırlanmıştır. 'İrfan Vakti' teması etrafında Hazreti Mevlana'nın irfan kavramının ana çerçevesini gösteren sözlerini ve fikirlerini işledik. İrfan, ince fikir, sezgi, duyuş gibi anlamlara gelir ve Hazret-i Mevlana başta olmak üzere Anadolu'daki manevi yollarda irfan kavramı, üzerinde en çok durulan kavramlardan biridir." diye konuştu.

Milletin, İslam tarihindeki bin yılı aşkın tecrübesinin irfani bir tecrübe olduğunu söyleyen Yarar, şöyle devam etti:

"Bu tecrübenin kurucularından biri olan Hazreti Mevlana bize 'irfanın, kişinin kendisini bilmesi olduğunu' haber veriyor. Hatta bu etkinlikler için hazırladığımız yazılı-basılı ve görsel çalışmalarda O'nun Mesnevi adlı eserinden 3. cillten bir sözüne yer verdik. O diyor ki, 'Bütün ilimlerin aslı, kişinin kendisini bilmesidir'. Hazreti Mevlana kendini bilmek, kendini bulmak isteyenlere yol gösteren bir öğretmen, kendini bilme irfanına erişmek isteyenlere bir yol arkadaşı, bir yoldaştır. Ne mutlu onu böyle görenlere ve sevenlere."

Etkinlikler kapsamında 15 sema programı düzenlenecek

Uluslararası Anma Törenlerinin açılış programının her yıl olduğu gibi bu yıl da 7 Aralık tarihinde yapılacağını bildiren Yarar, programların Şems-i Tebrizi Türbesi ziyareti ile 'İrfan Vakti' yürüyüşü ve akşam 20.00'de gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacağını belirtti.

748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri boyunca akşamları 11, gündüz 4 olmak üzere toplam 15 sema programının icra edileceğini duyuran yarar, sema programlarının Mevlana Kültür Merkezi'nde bulunan Sema Salonu'nda gerçekleştirileceğini söyledi.

Yarar, etkinlikler kapsamında düzenlenecek çeşitli konferanslar, paneller, konserler, sema programları, atölye çalışmaları, söyleşiler ve gösterilerle ilgili detaylı bilgilere sebiarus.com.tr ve konyakultur.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabileceğini kaydetti.

İrfan kavramının anlam evrenine uygun olarak irfani tutum ve davranışların işleneceği bu yılki törenlerin 2-3 dakikayı geçmeyen videolarla takdim edilmesinin, İrfan Vakti'nin çok daha büyük kitlelerce anlaşılmasına ve paylaşılmasına yardımcı olacağını vurgulayan Yarar, şunları kaydetti:

"Konya, Hazreti Mevlana ve Mevlevilik, İrfan kavramıyla ilgili küçük video ve görsellerin eşlik edeceği program 7-17 Aralık tarihlerinde tüm dijital mecralarda paylaşılacaktır. 17 Aralık tarihinde yapılacak Mevlevi Mukabelesi ise netten canlı yayınlanmakla beraber, uzman bir eşlikçi ile yapılacak, mukabele boyunca Hazreti Mevlana, mevlevilik, sema ve tasavvuf üzerinde söyleşi gerçekleştirecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler doğrultusunda; sinema ve tiyatro salonlarında uygulana prensipler çerçevesinde pandemi kurallarına uygun biçimde girişte HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Törenlerin ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırmak için 17 Aralık 2021 günü TRT-1 tarafından canlı yayınlanması sağlanacaktır.

"Yaklaşık 40 bin kişi tarafından sema törenlerinin izlenilmesi beklenmektedir"

Şehre törenler vesilesiyle gelmek isteyen misafirlerin ulaşım imkanlarını arttırmak ve kolaylaştırmak için TCDD Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak, YHT sefer sayılarının artırılmasının talep edileceğini anlatan Yarar, "Etkinlikler süresince yaklaşık 40 bin kişi tarafından sema törenlerinin izlenilmesi beklenmektedir. Tüm katılımcıların davetiye veya bilet talepleri Müdürlüğümüz tarafından online olarak gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Şebiarus Törenleri bu yıl İrfan Vakti temasıyla düzenlenecek
Şebiarus Törenleri bu yıl İrfan Vakti temasıyla düzenlenecek
Şebiarus Törenleri bu yıl İrfan Vakti temasıyla düzenlenecek
Şebiarus Törenleri bu yıl İrfan Vakti temasıyla düzenlenecek

mevlana, Aralık, Turizm, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şebiarus Törenleri bu yıl 'İrfan Vakti' temasıyla düzenlenecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Android kullanıcıları dikkat! Google, bu kış gelecek yenilikleri açıkladı 15:42 Android kullanıcıları dikkat! Google, bu kış gelecek yenilikleri açıkladı
İmaj değiştirmek isteyen Safiye Soyman takipçilerine soru sordu, en bomba yorum Seda Sayan'dan geldi 15:35 İmaj değiştirmek isteyen Safiye Soyman takipçilerine soru sordu, en bomba yorum Seda Sayan'dan geldi Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız? 15:30 Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız? Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız! 15:26 Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! 15:09 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı 14:24 Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi 13:08 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı

Son Dakika Haberleri
15:42 Android kullanıcıları dikkat! Google, bu kış gelecek yenilikleri açıkladı
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecburuz
15:31 Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor
15:30 Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?
15:27 Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı
15:26 Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız!
15:26 Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi
15:12 Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir
15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı
15:10 Merkez'in müdahaleleriyle dolardaki psikolojik sınır ortaya çıktı! Ekonomi yönetimi kurun 14 lira olmasını istemiyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecburuz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecburuz         
15:42
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeye kendisi bile anlam veremedi Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeye kendisi bile anlam veremedi         
15:38
Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor         
15:31
Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı         
15:27
Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi         
15:26
Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler         
14:58
Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız         
13:30
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 15:49:12. #1.11#
SON DAKİKA: Şebiarus Törenleri bu yıl "İrfan Vakti" temasıyla düzenlenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement