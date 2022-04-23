Sebze yüklü kamyon yan yattı - Son Dakika
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Sebze yüklü kamyon yan yattı

23.04.2022 15:51
Sebze yüklü kamyon yan yattı

Antalya'nın Kumluca ilçesine sebze yüklü kamyon yoldan çıkarak şarampolde yan yattı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine sebze yüklü kamyon yoldan çıkarak şarampolde yan yattı. Kaza esnasında kamyonda bulunan sebzeler ise etrafa saçıldı.

Kaza, Kumluca ilçesi Besikci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Ataş (52) yönetimindeki 07 ADM 24 plakalı kamyon sürücünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında kamyonda bulunan sebzeler etrafa saçıldı. Kamyondan dökülen sebzelerin toplanmasına yoldan geçen yolcular yardım etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Sebze yüklü kamyon yan yattı
Sebze yüklü kamyon yan yattı
Sebze yüklü kamyon yan yattı
Sebze yüklü kamyon yan yattı

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Halil Ataş, Kumluca, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sebze yüklü kamyon yan yattı - Son Dakika


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