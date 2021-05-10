Seçer: "Mersin'in her köşesi bir cennet" - Son Dakika

Seçer: "Mersin'in her köşesi bir cennet"

10.05.2021 11:24
Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in daha modern bir kent olması adına çalıştıklarını belirterek, "Mersin'in her köşesi bir cennet diye düşünüyorum ve bütün vatandaşlarımızı Mersin'e davet ediyorum.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in daha modern bir kent olması adına çalıştıklarını belirterek, "Mersin'in her köşesi bir cennet diye düşünüyorum ve bütün vatandaşlarımızı Mersin'e davet ediyorum. Burayı görmelerini istiyorum. Burada yaşamak isteyenler huzurla gelsinler. Gerçekten ucuz bir kent, güvenli bir kent, mutlu bir kent. Burada yaşayabilirler. Biz de onları kucaklayabiliriz" dedi.

Seçer, katıldığı bir televizyon programında Mersin ve kente dair belediyenin yaptığı hizmetlere ilişkin bilgiler verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Fidanlığında yapılan çalışmalar hakkında izleyicileri bilgilendiren Seçer, "Burası belediyenin tesisleri. Yalnız bu serayı Mersinden Kadın Kooperatifi işletiyor. Bizden kiraladılar. Şu anda burada 20 kadın kardeşimiz çiçek fidesi üretimi, fidan üretimi yapıyor. Hem mevsimlik çiçekler, işte menekşe gibi ya da zakkum gibi çok yıllık bitkiler üretiyorlar. Biz de bunları Mersin'in güzelleşmesinde kullanıyoruz. Sadece burada değil, Silifke'de yine böyle bir kapalı alanımız var. Orada fide ve fidan üretiliyor. Tarsus'ta var, Erdemli'de var" ifadelerini kullandı.

"Hedef kitlemiz küçük üretici, kadın üretici"

Tarımsal üretimde hedeflerinin kadınları üretime katmak olduğunu kaydeden Seçer, "Burada hedef kitlemiz küçük üretici, kadın üretici. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Onların üretim yapmasını istiyoruz. Tarımsal üretimde su önemli. Birçok sulanabilir arazi var ama suya kavuşmamış. Onun için sulama borusu veriyoruz üreticilerimize. Bu yıl 100 kilometre, geçen yıl 60 kilometre. Bu yıl artırdık örneğin. Diğer taraftan alet ekipman yardımları yapıyoruz. Zeytin boylama makinesinden erik boylama makinesine ya da taş kırma makinesine, süt tankına kadar birçok alet ekipmanı kooperatifler vasıtasıyla biz çiftçilerimizin üretimde kullanılması üzerine onlara bağışlıyoruz, hibe ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Seçer, sosyal projeleri de anlattı

Başkan Seçer, Mersin'in gelir dağılımı adaletsizliğinde Adana'dan sonra 2. sırada bulunduğunu belirterek, Halk Kart uygulamasından 12 bin dar gelirli ailenin yararlandığını söyledi. Eğitime önem verdiklerini, 4 bin öğrencinin üniversiteye hazırlık merkezlerinde eğitim aldığını anımsatan Seçer, 220 öğretmenle gençleri geleceğe hazırladıklarını anlattı. Mahalle Mutfakları ile de 3 çeşit yemeği 3 liraya dar gelirli yurttaşlara ulaştırdıklarını anlatan Seçer, şunları söyledi: "Sürekli, 12 ay devam eden bir hizmetimiz, bir uygulamamız. Ramazan ayı dolayısıyla her gün 10 bin yurttaşımızın evine kadar, zaten kapanma günleri yaşıyoruz, sıcak yemek katkımız oluyor. Bunun yanında yaşlı, engelli, hasta bakım ünitemiz var. Bizden talep doğrultusunda hasta bakımı, bu engellidir, bu kronik rahatsızlık geçiren bir yurttaşımızdır ya da yaşlı vatandaşımızdır, bakım konusunda, hatta evinin temizliği konusunda, evinin herhangi bir tamiratı, ufak tefek işleri konusunda yardım alınabiliyor. Yine dosthane hizmetimiz var. Biz coğrafya olarak yüzölçümü geniş bir iliz. 16 bin kilometrekare ve ilçe merkezlerimiz il merkezimize mesafe olarak uzak yerlerimiz var. Burada büyük hastanelerde tedaviye getiriyorlar çocuklarını ya da aile bireylerini. Kalacak yer sorunu yaşıyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu uygulamayla vatandaşlarımıza hizmet veriyor. 45 güne kadar kendilerini misafir edebiliyorlar. Yani hastaları hastanede yatarken, kendileri de bizim konuk evimizde bizim misafirimiz olabiliyorlar." - MERSİN

Seçer: Mersin'in her köşesi bir cennet

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seçer: 'Mersin'in her köşesi bir cennet' - Son Dakika


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