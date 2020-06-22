Seçer: "Yeni yapılacak tesisle Silifke ve Taşucu'nun arıtma sorununu birlikte çözeceğiz" - Son Dakika

Seçer: "Yeni yapılacak tesisle Silifke ve Taşucu'nun arıtma sorununu birlikte çözeceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke'nin bazı bölgelerinin kanalizasyon ve arıtma gibi derin sorunlarının bulunduğunu belirterek, " Yeni yapılacak tesisle Silifke ve Taşucu'nun arıtma sorununu birlikte çözeceğiz" dedi.

Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke'nin bazı bölgelerinin kanalizasyon ve arıtma gibi derin sorunlarının bulunduğunu belirterek, " Yeni yapılacak tesisle Silifke ve Taşucu'nun arıtma sorununu birlikte çözeceğiz" dedi.


Seçer, bu haftaki mesaisine Silifke ilçesindeki incelemeleriyle başladı. İlçedeki temasları kapsamında, Atayurt Halinde dükkanları gezip, kayısı paketleyen işçi kadınlarla sohbet eden Seçer, esnafın da sıkıntılarını dinledi. Ardından Silifke Halini de gezen Seçer, mevcut otogarda da incelemelerde bulunup, yazıhanecilerle bir araya geldi. Kısa bir esnaf ziyareti de yapan Seçer, sonrasında Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok'u makamlarında ziyaret etti.


Silifke'nin birçok özelliği bünyesinde barındırdığını söyleyen Seçer, "Bir anlamda derin sorunları olan bir bölge. Ama çok kolay da aşılabilecek sorunlar. Eğer akılcı bir iş planı yaparsak, bunların üstesinden tek tek geliriz. Sabah ilk durağımız Atayurt Haliydi. Orada 34 faal komisyoncu esnafı var. Şimdi buraya geldik. Burada 21 faal esnaf var. Bunlarıda oraya taşıyabilmemiz için temmuz ayında meclisten karar almamız gerekiyor. O dönemde sezon temposu ve yoğunluğu düşecek. Kararı alır almaz, inşallah taşıyacağız. Hepsi bir arada olacak. Üreticilerimiz ürünlerini daha yeni, modern bir hal tesisinde pazarlayacaklar" diye konuştu.


Yeni yapılacak tesisle Taşucu ve Silifke'nin arıtma sorunu çözülecek


Silifke'nin bazı bölgelerinin kanalizasyon ve arıtma gibi derin sorunlarının bulunduğunu anlatan Seçer, "Taşucu uzun süredir sıkıntılı bir alan. Orada bizden önce kanalizasyon ve arıtma projesi vardı. Yüklenici firma işi bitiremedi. Sonuç olarak da şu anda orada bir proje değişikliğine gittik. Yaklaşık 10 milyona yakın bir maliyeti olacak. Atıksu terfi hattı yapıyoruz. 3 noktada da terfi istasyonu, merkezini Silifke arıtmasına bağlayacağız. Uzun süredir devam eden bu sorunu çözeceğiz. Bu yılın sonuna kadar da bitirmeyi planlıyoruz. Şu anda muhtelif yerlerde yağmur suyu hatları devam ediyor, merkez mahallelerde, kışın yağmur sularının sorun olduğu yerlerde. Akdere'de, Yeşilovacık'ta, Narlıkuyu'da, Atayurt'ta, Atakent'te içme suyu şebeke projelerimiz var. Bunlar kısa vadede yani 2020 yılı içerisinde yapacaklarımız. Şu anda imalatı devam eden ya da başlamak üzere olduğumuz yatırımlar olacak. Yine Atayurt, Atakent, Arkum ortak Atıksu Arıtma Tesisi Projemiz var. Yeşilovacık Atıksu Arıtma Projesi ile beraber yine 2022 yılı içerisinde başlayacağımız önemli yatırımlar" ifadelerini kullandı.


"Köyde yaşayan vatandaş bizden doğru dürüst yol istiyor, çukurlu, bozuk yollar ürünleri bozuyor"


Bölgenin üst yapı sorunlarından da bahsederek, Silifke'nin bir tarım bölgesi olduğunu vurgulayan Seçer, "365 kilometre yol ağı var. Buraların yol bakımları, yapımları, yeni yollar süreklilik arz ediyor. Bütün bölgelerde olduğu gibi, üretici bölgelerde bu konuların önemini her zaman aktarmaya çalışıyorum. Köyde yaşayan vatandaş bizden doğru dürüst yol istiyor. Çukurlu, bozuk yollar ürünleri bozuyor. Haklılar. El emeği, göz nuru, alın teri ürünlerin tarladan, dalından hasat edildiği kalitede buraya aktarılması için bu yatırımlara ihtiyaç var. Bunları gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.


Silifke'de kültür merkezi ve kent meydanı beklentisinin varlığından da söz eden Seçer, yeni yatırımlar ve çalışmalar ile ilçeyi çok daha iyi noktalara getireceklerini kaydederek, "Silifke zaten değerli, çok daha değerli noktalara getireceğiz" dedi.


"Birlikte çalışmak zorundayız, bu bize başarı getirir"


Seçer, ziyaretleri kapsamında Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ile de bir araya geldi. Görüşmede hal konusunda değerlendirmelerde bulunan Seçer, hal esnafının tek yerde toplanması gerektiğini belirterek "Önceki yönetim bir yatırım yapmış. Dükkanlar sahiplerini bekliyor. Derli toplu olması açısından bir arada olması önemli" diye konuştu.


Seçer, işbirliği içerisinde çalışmanın önemine vurgu yaparak şöyle devam etti; "Birlikte çalışmak zorundayız. Bu bize başarı getirir. Vatandaşa da hizmet olarak yansır. Bunda bir beis yok. Sadık Başkan uyumlu bir başkanımız. Her zaman fikir alışverişinde bulunabiliyoruz, birbirimize meramımızı anlatıyoruz. Burada bir zorluk çekmiyoruz. Bazı gelişmeleri konuştuk. Eski halin taşınması konusunu temmuz ayında meclise getireceğiz. Oradaki durumu değerlendirdik, kendisinin de görüşlerini aldım. Beraberce bir yol haritası çizeceğiz. Diğer taraftan bazı eksik kalan hizmetler konusunda değerlendirmeler yaptık. Büyükşehir Belediyesine, Silifke Belediyesine düşen görevler konusunda eksikleri gidermek için işbirliği yapma zorunluluğumuzu tekrar dile getirdik."


Silifke'nin bir tatil beldesi olduğunu anımsatan Seçer, "Şu anda 120 bin nüfuslu Silifke halkına verdiğimiz hizmeti, aynı Silifke'de, aynı belediyeler olarak yazlıkçı vatandaşlarımızla beraber 200 bin kişiye vereceğiz. Oysa ki, yaz aylarında bizim gelirimizde bir artış yok. Araç parkımızda bir artış yok. Çalıştırdığımız personel sayısında bir artış yok. Bu da bize önemli bir yük olarak yansıyor. Onu değerlendirdik. Geçici bazı personel alımlarına gittiğini söyledi. Çünkü temizlik önemli, çok haklı. Silifke Belediyesi'nin sorumlu olduğu alanlarda, özellikle yazlıkçı ziyaretçilerin burada güzel vakit geçirmelerini sağlamak için temiz bir çevre oluşturması gerekiyor. Biz büyükşehir olarak da kendi sorumluluk alanımızda aynı vazifeyi yapıyoruz" dedi.


"Orta yol bulmaya çalışıyoruz"


Susanoğlu plajında var olan bazı sorunları da değerlendirdiklerini söyleyen Seçer, özellikle pandemi sürecinin getirdiği bazı tedbirleri uygulamada zorlandıklarını dile getirdi. Seçer, şöyle devam etti: "Dönemsel olarak orada tezgah kuran esnaflarımız var. Pandemi tedbirlerinin bizi zorladığı durumlar var. Onları nasıl aşabiliriz? Oraya bir düzen getirmemiz lazım. Hem oraya gelen misafirlerin, vatandaşların huzurunu kaçırmamalarını sağlamak istiyoruz. Ama bir anlamda da onları ekmeğinden etmek istemiyoruz. Bir orta yol bulmaya çalışıyoruz. Bunları değerlendirdik. Silifke Arıtmasının sorun olduğunu söyledi Başkan. Biz de uzun süredir bunun farkındayız. Projesi bitmek üzere. İhalesine çıkıp 2021 yılı içerisinde yeni teknoloji ile büyük bir arıtma yapmak istiyoruz. Taşucu'nda kanalizasyon sorunu büyüktü. Başkan onu da bana hatırlattı. Şu anda bizim terfi hattımız, inşaatımız devam ediyor. İçme suyu, kanalizasyon, arıtma. Bunlar da Silifke'nin önemli ve başlıca sorunları. O konularda da değerlendirme yaptık." - MERSİN

Silifke, Atayurt, Mersin, Taşucu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 05:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seçer: 'Yeni yapılacak tesisle Silifke ve Taşucu'nun arıtma sorununu birlikte çözeceğiz' - Son Dakika

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