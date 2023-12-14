 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı

Aralarında futbolcu ve iş insanlarının bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'ın HTS kayıtlarında komedyen Ata Demirer ile 131 saniyelik bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

14.12.2023 - 11:10,  Güncelleme: 11:54
Abone Ol

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera, Selçuk İnan gibi mağdurların da olduğu Seçin Erzan Fonu olarak bilinen dolandırıcılık olayında yeni bir gelişme yaşandı. HTS kayıtları incelenen Seçil Erzan'ın komedyen Ata Demirer ile konuştuğu ortaya çıktı.

OYUNCUYU FONA DAVET ETMİŞ

Show Haber'de yer alan bilgilere göre, HTS kayıtlarına bakılan Seçil Erzan, 15 Ocak'ta Ata Demirer'i aradı. Görüşmeye ertesi gün cevap veren Demirer, Erzan ile 131 saniyelik bir görüşme yaptı. Yaklaşık 2 dakika süren görüşmenin detayları bilinmezken Erzan'ın Demirer'i fona davet ettiği ancak olumsuz cevap aldığı ileri sürüldü. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Ata Demirer ise görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Seçil Erzan, komedyen Ata Demirer'i de aramış! 131 saniye konuşmuşlar

SEÇİL ERZAN FON SKANDALI NASIL BAŞLADI?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk'te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından "Fatih Terim Fonu" iddialarına neden olan dosyanın kapağı açılmış oldu. Evinde arama yapılan şüpheli Erzan hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Adli sürecin çok hızlı ilerlediği bu dosyanın kapağı aralandığında ise ortaya aralarında ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu ifade edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı.

FATİH TERİM 10 MİLYON DOLAR, ARDA TURAN 8 MİLYON DOLAR KAYBETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi. 'Mağdur' sıfatıyla şikayet edenler arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya'nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu iddia edildi. Soruşturmanın bu aşamasında, Fatih Terim'in yaklaşık 10 milyon dolar kaybettiğini ifade edilirken, bazı iddialara göre dosya büyüklüğü 80 milyon dolara yakındı. Terim'in 12,5 milyon doları, Arda Turan'ın ise için 6 ile 8 milyon euro arasında parasının kaybolduğu da iddia edildi.

Seçil Erzan, komedyen Ata Demirer'i de aramış! 131 saniye konuşmuşlar
Seçil Erzan

216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer\'le de görüştüğü ortaya çıktı
YORUMLAR

Emre Belözoğlu, Seçil Erzan, Ata Demirer, Arda Turan, Ünlüler, Hukuk, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı - Son Dakika


12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:24
Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48
Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu

Son Dakika
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:24 Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12 AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10 Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 12:55:08. #1.13#
SON DAKİKA: Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement