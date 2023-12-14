Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer\'le de görüştüğü ortaya çıktı

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera, Selçuk İnan gibi mağdurların da olduğu Seçin Erzan Fonu olarak bilinen dolandırıcılık olayında yeni bir gelişme yaşandı. HTS kayıtları incelenen Seçil Erzan'ın komedyen Ata Demirer ile konuştuğu ortaya çıktı.

OYUNCUYU FONA DAVET ETMİŞ

Show Haber'de yer alan bilgilere göre, HTS kayıtlarına bakılan Seçil Erzan, 15 Ocak'ta Ata Demirer'i aradı. Görüşmeye ertesi gün cevap veren Demirer, Erzan ile 131 saniyelik bir görüşme yaptı. Yaklaşık 2 dakika süren görüşmenin detayları bilinmezken Erzan'ın Demirer'i fona davet ettiği ancak olumsuz cevap aldığı ileri sürüldü. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Ata Demirer ise görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

SEÇİL ERZAN FON SKANDALI NASIL BAŞLADI?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk'te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından "Fatih Terim Fonu" iddialarına neden olan dosyanın kapağı açılmış oldu. Evinde arama yapılan şüpheli Erzan hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Adli sürecin çok hızlı ilerlediği bu dosyanın kapağı aralandığında ise ortaya aralarında ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu ifade edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı.

FATİH TERİM 10 MİLYON DOLAR, ARDA TURAN 8 MİLYON DOLAR KAYBETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi. 'Mağdur' sıfatıyla şikayet edenler arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya'nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu iddia edildi. Soruşturmanın bu aşamasında, Fatih Terim'in yaklaşık 10 milyon dolar kaybettiğini ifade edilirken, bazı iddialara göre dosya büyüklüğü 80 milyon dolara yakındı. Terim'in 12,5 milyon doları, Arda Turan'ın ise için 6 ile 8 milyon euro arasında parasının kaybolduğu da iddia edildi.

Seçil Erzan

216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.