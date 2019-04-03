Seçim Sonuçlarına İtirazlar

HDP
'nin Şanlıurfa
'nın Viranşehir
, CHP
'nin Siverek
ilçesinde, AK Parti
'nin Adıyaman
'da Kahta
ve Sincik
ilçeleri ile Bölükyayla
beldesinde, CHP'nin Malatya
'nın Akçadağ
, BBP
'nin de Darende
ilçesinde yerel seçim sonuçlarına yaptığı itirazlar reddedildi.
HDP Viranşehir Belediye Başkan Adayı Hıdır Oktay
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün ilçedeki tüm sandık sonuçlarına yaptıkları itirazın İlçe Seçim Kurulunca reddedildiğini aktardı.
İtirazlarını İl Seçim Kuruluna taşıyacaklarını belirten Oktay, ilçedeki tüm oyların tekrar sayılması talebinde bulunacaklarını kaydetti.
CHP'nin Siverek ilçesinde 50 sandık sonucuna yaptığı itiraz da İlçe Seçim Kurulunca reddedildi. Partinin itirazını İl Seçim Kuruluna taşıyacağı öğrenildi.
Adıyaman
AK Parti'nin Adıyaman'ın Kahta ve Sincik ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde yerel seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.
AK Parti Adıyaman Merkez
İlçe Başkanı Mustafa Alkayış
, AA muhabirine, dün Kahta, Sincik ve Tut
ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde yerel seçim sonuçlarına yaptıkları itirazın, Tut hariç diğer bölgelerde ilçe seçim kurullarınca reddedildiğini söyledi.
Tut ilçesinde de seçim Kurulunun kararını beklediklerini ifade eden Alkayış, "İtirazımızın reddedildiği yerler için İl Seçim Kurulu'na başvuracağız ve tüm oyların yeniden sayılması talebinde bulunacağız." dedi.
Malatya
CHP'nin Malatya'nın Akçadağ, BBP'nin de Darende ilçesinde yerel seçim sonuçlarına yaptığı itirazlar reddedildi.
Alınan bilgiye göre, Darende ilçesindeki tüm sandık sonuçlarına itirazı reddedilen BBP, İl Seçim Kurulu'na başvurdu.
CHP'nin Akçadağ'da İlçe Seçim Kurulu'na bazı sandıklardaki geçersiz oylarla ilgili verdiği 3 itiraz dilekçesinden ikisi reddedildi, biri kabul edildi.
Kabul edilen itiraz üzerine 17 sandıkta yeniden yapılan sayımda, bağımsız adayın 25 oyu silinirken, 2 geçersiz oy CHP'ye yazıldı ancak seçim sonucunu etkilemedi.
CHP, reddedilen iki itirazı için İl Seçim Kuruluna başvuracak.
Öte yandan, Hekimhan
ilçesinde CHP ve MHP
'nin geçersiz oyların tekrar sayılması talebini kabul eden İlçe Seçim Kurulu, 33 sandıktaki 460 geçersiz oyu yeniden saydı.
Sayım sonucu MHP'ye 10, CHP'ye 5 ve Saadet Partisi
'ne 3 oy kaydedildi. Yeni oy dağılımının seçim sonucuna etkisi olmadı.