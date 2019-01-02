Son Dakika Haberleri: Seçimlere 13 Parti Katılacak

Seçimlere 13 Parti Katılacak

15 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere katılacak partileri açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere katılacak partileri açıkladı.

Seçimlere katılma yeterliliği alan partilerin AK Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi olduğu ilan edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:26 Kaynak: İHA

Türkiye Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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