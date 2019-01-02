Seçimlere 13 Parti Katılacak
15 dakika önce
Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere katılacak partileri açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu
, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere katılacak partileri açıkladı.
Seçimlere katılma yeterliliği alan partilerin AK Parti, Bağımsız Türkiye Partisi
, Büyük Birlik Partisi
, Cumhuriyet Halk Partisi
, Demokrat Parti
, Demokratik Sol Parti
, Halkların Demokratik Partisi
, Hür Dava Partisi
, İYİ Parti
, Milliyetçi Hareket Partisi
, Saadet Partisi
, Türkiye Komünist Partisi
ve Vatan Partisi olduğu ilan edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:26 Kaynak: İHA
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