Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" sözleri tartışma yarattı - Son Dakika

Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" sözleri tartışma yarattı

29.12.2020 19:55

Ünlü sunucu Seda Akgül, canlı yayında Güney Koreli şarkıcı Jeon Jung-kook için söyledikleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Jeon Jung-kook için, "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" diyen Akgül, sosyal medya kullanıcıları tarafından ırkçılıkla suçlandı.

Uçankuş ekranlarında yayınlanan 'Hayatın İçinden' programının sunucusu Seda Akgül'ün canlı yayında, " Uzak Doğu'da kadınla erkek androjene döndü. Seviyorlar böyle" açıklaması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Akgül'ün sözleri bazı kullanıcılar tarafından tepki topladı.

"KADIN MI ERKEK Mİ OLDUĞU ANLAŞILMIYOR"

Güney Koreli şarkıcı Jeon Jung-kook için, "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" diyen sunucu Seda Akgül, açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

IRKÇILIKLA SUÇLANDI

Ünlü sunucu Akgül, Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi. Sosyal medya kullanıcıları, Akgül'ü ırkçılıkla suçladı.

İşte bazı sosyal medya kullanıcılarının Seda Akgül'e tepkisi;

-Bu ırkçılığa karşı bizden susmamızı beklemiyordunuz değil mi?

-Bu artık sözün bittiği nokta! Yaptıkları ırkçılığa verdiğimiz tepki karşısında bırakın utanmayı, bunu hala prim için kullanma ve bizleri suçlama derdindeler. İnsanlıktan zerrece nasip almamışlar gerçekten. Hani nerede ırkçılık karşıtı duyarlı halkımız?

-Beğenmediniz diye değil .Biz yapmış olduğunuz iğrenç ırkçılığınız yüzünden sinirlenip ayağa kalktık kimse kimseye böyle bir davranışta bulunamaz o sunmuş olduğunuz programda herkesten özür dilemek zorundasınız! Ve lütfen bir bitin artık rica ediyorum.

-Sorun beğenmeniz değil! Beğenmesi gerekenler zaten beğendi ve seçti. Saygı duymayıp ırkçı tavırlar sergilemeniz sorunumuz.

Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik 'Kadın mı erkek mi olduğu anlaşılmıyor' sözleri tartışma yarattı
Güney Koreli şarkıcı Jeon Jung-kook
Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor sözleri tartışma yarattı

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Son Dakika Magazin Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik 'Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor' sözleri tartışma yarattı - Son Dakika Magazin


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