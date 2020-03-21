SEDAŞ bakım ve yatırım için planlanan kesintileri erteledi - Son Dakika
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SEDAŞ bakım ve yatırım için planlanan kesintileri erteledi

6 saat önce

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de 2 milyona yakın aboneye hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), bakım ve yatırım faaliyetleri için planlanan elektrik kesintilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında erteledi.

SEDAŞ bakım ve yatırım için planlanan kesintileri erteledi, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de 2 milyona yakın aboneye hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), bakım ve yatırım faaliyetleri için planlanan elektrik kesintilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında erteledi.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin, küresel salgına dönüşen koronavirüs tehlikesi nedeniyle evlerinde kalması gereken aboneleri yakından ilgilendiren bir karara imza attığı belirtildi.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de yaşayan 1,9 milyon aboneye enerji hizmeti sunan şirketin, acil durumlar ve enerji bekleyen yeni abone bağlantılarına yönelik çalışmalar dışında, enerji kesintisi gerektiren bakım ve yatırım faaliyetlerini ertelediği kaydedildi.

Açıklamada, planlı enerji kesintisi gerektirmeyen çalışmaların ve arıza onarım faaliyetlerinin sahada 7 gün 24 saat devam edeceği aktarılarak, SEDAŞ'ın sürecin başından itibaren hem çalışanların hem de toplumun sağlığı için gerekli tüm tedbirleri aldığı, ofislerde ve müşteri hizmet merkezlerindeki önlemlerin sürdüğü vurgulandı.

Sakarya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:42 Kaynak: AA

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