Sedaş Çağrı Merkezi Çalışanları Ödül Aldı

SEDAŞ elektrik dağıtım faaliyet bölgesinde Dağıtım Şebekesinde hizmet verdiği Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerindeki 1,8 milyon kullanıcıya, 3,5 milyon nüfusa Alo 186 Çağrı Merkezi faaliyetleri ile en iyi hizmeti vermeyi hedefliyor. Hizmet kalitesini artırmak için hiç durmadan eğitim çalışmaları veperformans ölçümü yapıyor. 2018 yılını Müşteri Memnuniyeti yılı ilan eden SEDAŞ bu kapsamda çağrı merkezinin,2018 yılı performansa dayalı başarı değerlendirmelerini bir ödül töreni ile gerçekleştirdi. SEDAŞ başarılı çağrı merkezi çalışanlarını"En İyi Müşteri Deneyimi", ödül töreninde belgelerini ve hediyelerini vererek ödüllendirdi.

SEDAŞ Çağrı Merkezinde düzenlenen törende, SEDAŞ Müşteriler Grup Müdürü Orhan Sönmez, SEDAŞ Çağrı Merkezi Yöneticisi Efsun Ergin tarafından 2018 yılı başarılı çalışanlarına en iyi performans ödülleri verildi. Çağrı Merkezi müşteri temsilcilerinin aylık performanslarının ve müşteri memnuniyetinin başarı sıralamasında temel ölçütü oluşturduğunu belirten SEDAŞ Müşteriler Grup Müdürü Orhan Sönmez, törende yaptığı konuşmada, çağrı merkezinin tüm çalışanlarını tek tek tebrik ederek, iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya konan pozitif enerji ile verimliliğin bundan sonrada ödüllendirileceğini açıkladı. Çağrı Merkezi müşteri temsilcileri günün anısına dereceye giren arkadaşları ilebirlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.