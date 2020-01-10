SEDAŞ ekiplerinden 1 buçuk metre karda drone ile arıza tespiti - Son Dakika
Son Dakika Güncel SEDAŞ ekiplerinden 1 buçuk metre karda drone ile arıza tespiti - Son Dakika

SEDAŞ ekiplerinden 1 buçuk metre karda drone ile arıza tespiti

7 saat önce

Sakarya'nın Hendek ve Pamukova, Kocaeli'nin Kartepe ve Bolu'nun ise Gerede ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

SEDAŞ ekiplerinden 1 buçuk metre karda drone ile arıza tespiti, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ve Pamukova, Kocaeli'nin Kartepe ve Bolu'nun ise Gerede ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. SEDAŞ ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle enerji hatlarında meydana gelen arızaların onarımı için çalışmalarını yürütürken, kar kalınlığının 1 buçuk metreyi bulduğu yüksek kesimlerdeki sorunların tespiti için drone kullandı.


Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da kar yağışı nedeniyle enerji hatlarında oluşan arızalar, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından drone ile tespit edilerek, anında müdahale edildi. Zorlu hava koşullara rağmen 7 gün 24 saat görev başında olan ekipler, kesintisiz elektrik kullanımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yağmur, fırtına ve kar yağışı Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da da etkisini gösterdi. SEDAŞ, müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlama hedefi doğrultusunda, kış aylarında ortaya çıkabilen zorlu koşullara karşı önlemlerini aldı. Teknolojinin sunduğu imkanları daha iyi hizmet sunmak için kullanmaya devam eden SEDAŞ arızaların tespiti için drone ile tarama yaptı. Kar kalınlığının 1 buçuk metreye ulaştığı Hendek ilçesi Dikmen Mahallesinde, buz yükü ve ağaç devrilmesi nedeniyle hatlarda kopma ve enerji direklerinin yıkılması sonucu arızalar meydana geldi. Arızalara gerekli müdahaleleri yapmak amacıyla 24 saat çalışmalarına devam eden SEDAŞ ekipleri, zarar gören ekipmanları değiştirmek ve tekrardan hatlara enerji vermek için dondurucu soğuğa ve kara rağmen sahada onarım ve bakım işlemlerini gerçekleştirdi.


Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar, hızlı ve etkili müdahalesi için SEDAŞ'ın tüm ekiplerine teşekkür ederek, "Allah razı olsun diyoruz memnunuz. Özelleşmeden önceki duruma bakıldığında günlerce arıyorduk gelmiyorlardı. Özelleştikten sonra hangi saatte arayıp bir arıza olduğunu söylesek bile hemen gelip müdahale ediliyor. Arkadaşlar zorlu şartlarda bile görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundular. - SAKARYA

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:17 Kaynak: İHA
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