Son Dakika Haberleri: SEDAŞ'ta Bayrak Değişimi

SEDAŞ'ta Bayrak Değişimi

2 saat önce

10 yıldır (SEDAŞ) Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin İcra Başkanlığı görevini sürdüren Bekir Sami Güven'in emekliliğe ayrılmasından sonra boşalan koltuğa, enerji sektörünün deneyimli ismi Dr. Necmi Odyakmaz geldi.

SEDAŞ'ta Bayrak Değişimi, System.String[]

SEDAŞ'ta Dr.Necmi Odyakmaz Dönemi Başlıyor

Farklı enerji şirketlerinde önemli görevler üstlenen Dr. Necmi Odyakmaz, bundan sonra Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da 1,8 milyon elektrik kullanıcısına elektrik dağıtım hizmeti veren SEDAŞ'ın İcra Başkanı olarak görev yapacak.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Dr. Necmi Odyakmaz, yüksek lisansını yine ekonomi alanında New York Üniversitesi'nde, doktorasını ise İktisat alanında Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda uzun yıllar çalışan Dr. Necmi Odyakmaz ardından Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) Enerji Uzmanı olarak görev aldı. E.ON Holding'te Regülasyon ve Ekonomik Değerlendirme Müdürü olarak görev yapan Odyakmaz, sonrasında E.ON Ruhrgas Doğalgaz Yönetim Kurulu Üyeliği ve E.ON Türkiye'de Enerji Politikaları ve Regülasyon Müdürlüğügörevlerini üstlendi. 2013–2016 yılları arasında Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'de Market Analizi ve Regülasyon Departmanı Müdürü olan Odyakmaz, yine Enerjisa Holding'te Kurum İlişkileri ve Regülasyon Direktörü olarak görev yaptıktan sonra, SEDAŞ'a gelmeden önce Enerjisa Dağıtım Şirketlerinde Regülasyon, Müşteri Teknik Servisleri ve Ar-Ge Direktörü görevini yürütüyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:47 Kaynak: Bültenler

Ekonomi, Sakarya, Güncel
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