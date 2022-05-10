Sedat Önal: Ukrayna'daki Kabul Edilemez Savaşın Sonuçlarıyla Yüzleşmek Zorundayız Ama Bunu Yaparken Suriye Halkını Unutamayız - Son Dakika
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Sedat Önal: Ukrayna'daki Kabul Edilemez Savaşın Sonuçlarıyla Yüzleşmek Zorundayız Ama Bunu Yaparken Suriye Halkını Unutamayız

10.05.2022 14:44

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Brüksel’de düzenlenen ‘Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek Konferansı’nda konuştu. Şu an gündemi Ukrayna’daki savaşın meşgul ettiğini belirten Önal, “Bu kabul edilemez savaşa bir an önce son vermek zorundayız. Çok boyutlu sonuçlarıyla yüzleşmek zorundayız ama bunu yaparken Suriye halkını unutamayız. Çünkü bu yüzyılda yaşadığımız en vahim insani kriz, Suriye krizidir. Herkes bir araya gelmeli, siyasi süreci canlandırmak için Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütler, BM Güvenlik Konseyi 2254 sayılı Kararı’nın gereğini yerine getirmeli” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Brüksel'de düzenlenen 'Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek Konferansı'nda konuştu. Şu an gündemi Ukrayna'daki savaşın meşgul ettiğini belirten Önal, "Bu kabul edilemez savaşa bir an önce son vermek zorundayız. Çok boyutlu sonuçlarıyla yüzleşmek zorundayız ama bunu yaparken Suriye halkını unutamayız. Çünkü bu yüzyılda yaşadığımız en vahim insani kriz, Suriye krizidir. Herkes bir araya gelmeli, siyasi süreci canlandırmak için Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütler, BM Güvenlik Konseyi 2254 sayılı Kararı'nın gereğini yerine getirmeli" dedi.

Sedat Önal, Brüksel'de dün başlayan ve bugün de devam eden "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu 6. Brüksel Konferansı'nda Türkiye'yi temsilen konuştu. Önal'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Hem uluslararası barış hem de istikrar için Suriye'deki durum, 10 yıldan uzun bir süredir maalesef hala büyük bir endişe kaynağı. Uluslararası toplumun dikkati bu değişik krizlere yönelmiş olsa da muayyen bir yorgunluk da var. Fakat Suriye krizine siyasi, ekonomik, sosyal ve insani boyutlarına mutlak surette aciliyet duygusuyla müdahale etmeliyiz. Krizin sebeplerine etkin bir şekilde cevap veremezsek krizin ortaya çıkaracağı sonuçlar o kadar vahim olacaktır. Dolayısıyla bu çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm bulunması, gündemimizin ön sırasında olmalıdır.

"2254 SAYILI KARARIN GEREĞİ YERİNE GETİRİLMELİ"

Bugün Ukrayna'daki savaş, gündemi meşgul ediyor. Bu kabul edilemez savaşa bir an önce son vermek zorundayız. Çok boyutlu sonuçlarıyla yüzleşmek zorundayız ama bunu yaparken Suriye halkını unutamayız. Çünkü bu yüzyılda yaşadığımız en insani kriz, Suriye krizidir. Herkes bir araya gelmeli, siyasi süreci canlandırmak için Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütler, BM Güvenlik Konseyi 2254 sayılı Kararı'nın gereğini yerine getirmeli.

"TERÖR KONUSUNDA ORTAK MÜCADELE ETMELİYİZ"

Terör, başka bir zorluk. Sürdürülebilir bir barış ve istikrarın Suriye'de tesis edilebilmesi için müştereken mücadele etmemiz gerekiyor. Bu sebeple tüm aktörlerin hiçbir çekince olmadan Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi bütünlüğü, ulusal güvenliği ve komşu ülkelerin güvenliğinin de temin edilmesi için çaba sarf edilmeli.

"YÜKÜN PAYLAŞILMASI GEREKİYOR"

Türkiye'de 3,7 milyon Suriyeli geçici koruma statüsünden yararlanıyor. Çeşitli alanlarda yardım da temin ediliyor. Yükün paylaşılması gerekiyor. Türkiye, mültecilere yönelik çalışmalarda emsal teşkil ediyor. Her ne kadar bu yardım fonunun eksiklikleri olsa da milyonlarca Suriyelinin acısına bir parça merhem olabildi. Göç konusuyla ilgili daha geniş stratejik iş birliği hayata geçirilirse bu tür mekanizmalar çok daha sürdürülebilir sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

"YAKLAŞIK 500 BİN SURİYELİNİN İSTİKRAR KAZANMIŞ BÖLGELERE GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLANDI"

Türkiye, gönüllü olarak yaklaşık 500 bin Suriyelinin istikrar kazanmış bölgelere geri dönüşünü sağladı. Diğer komşu ülkelerle beraber çalışıyoruz. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile de iş birliği yapıyoruz.

Sedat Önal: Ukrayna'daki Kabul Edilemez Savaşın Sonuçlarıyla Yüzleşmek Zorundayız Ama Bunu Yaparken Suriye Halkını Unutamayız
Sedat Önal: Ukrayna'daki Kabul Edilemez Savaşın Sonuçlarıyla Yüzleşmek Zorundayız Ama Bunu Yaparken Suriye Halkını Unutamayız
Sedat Önal: Ukrayna'daki Kabul Edilemez Savaşın Sonuçlarıyla Yüzleşmek Zorundayız Ama Bunu Yaparken Suriye Halkını Unutamayız
Sedat Önal: Ukrayna'daki Kabul Edilemez Savaşın Sonuçlarıyla Yüzleşmek Zorundayız Ama Bunu Yaparken Suriye Halkını Unutamayız

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Birleşmiş Milletler, Sedat Önal, Ukrayna, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Sedat Önal: Ukrayna'daki Kabul Edilemez Savaşın Sonuçlarıyla Yüzleşmek Zorundayız Ama Bunu Yaparken Suriye Halkını Unutamayız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Önal: Ukrayna'daki Kabul Edilemez Savaşın Sonuçlarıyla Yüzleşmek Zorundayız Ama Bunu Yaparken Suriye Halkını Unutamayız - Son Dakika
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