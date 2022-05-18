Sedat Peker'in "El Nusra" iddiasına, SADAT Başkanı Tanrıverdi'den cevap geldi: Silah gönderildi diyorsa bu onun problemi

Suç örgütü lideri Sedat Peker geçtiğimiz aylarda YouTube üzerinden yayınladığı bir videoda SADAT ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı.

PEKER'İN EL NUSRA İDDİASI BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

Suriye'deki Bayırbucak Türkmenlerine, TIR'larla gönderdiği askeri teçhizat ve silahlarla ilgili açıklamalarda bulunan Peker, bu işlemin TSK'den "irticai faaliyetler" nedeniyle atılan askerlerin öncülüğünde kurulan SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından organize edildiğini öne sürmüştü. Silahların, terör örgütü El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra'ya gittiğini belirten Peker, "Benim üzerimden gidiyor ama ben yollamadım. SADAT'çılar yolladı" iddiasında bulundu.

SADAT KILIÇDAROĞLU'NUN ÇIKARMASIYLA YENİDEN GÜNDEMDE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı çıkarmayla yeniden gündeme gelen SADAT'ın Başkanı Melih Tanrıverdi, özellikle CHP liderinin seçimle ilgili iddialarına yanıt vermek için çıktığı Halk TV canlı yayınında, suç örgütü lideri Sedat Peker'in aylarca önce ortaya attığı "SADAT, terör örgütü El Nusra'ya benim üzerimden silah yolladı" suçlamasına da yanıt verdi.

"SADAT SİLAH GÖTÜRSE PEKER'E İHTİYACI OLMAZ"

Tanrıverdi, gazetecilerin canlı yayındaki sorusuna "Peker silah gönderildi diyorsa bu onun problemi. SADAT silah götürse Peker'e ihtiyacı olmaz. Bizden randevu talep etmişti, randevu talebini kabul etmedik. Filancanın düğünü var siz de gelin dedi ama çok önemsemedik" yanıtını verdi.