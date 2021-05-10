Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu - Son Dakika

Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu

10.05.2021 11:32

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "Kemiklerini kırdırdım" dediği eski AK Parti Elazığ milletvekili Feyzi İşbaşaran, Sedat Peker'in hakkında söylediği iddiaları reddederek "Seni oralarda daha fazla öttürmezler. Kullanılma süren doldu" diye sosyal medyasından cevap verdi.

Yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoların üçüncüsünü "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz" başlığı ile üçüncü video yayınladı. Peker videoda, 2014 yılında milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın karakolda uğradığı saldırıyı üstlendi.

İŞBAŞARAN, 2014 YILINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Eski AK Parti Elazığ milletvekili İşbaşaran, 2014 yılında Twitter'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı polis merkezinden çıkışta AK Partili kalabalık bir grubun protestosuyla karşılaşmıştı. İşbaşaran, daha sonra ifadesinin alınması için adliyeye götürülürken başka bir grubun saldırısına uğramıştı.

PEKER'İN AVUKATI İDDİAYI YALANLAMIŞTI

Saldırı olayına karıştığı iddia edilen isimlerden biri de avukat İsmail Barbaros Aslan'dı. Sedat Peker'in avukatlığını yapan Aslan, o dönem, "Ben o kavgaya katılmadım. Evet oralarda bulundum; ancak aldığı darptan benim bir dahlim yok. Bunu gösteren bir kamera kaydı da görgün tanığı da yok. Bu iddialar ile ilgili polise ifade verdim. Zor bir gece geçirdim. Kendisi bizi suçladı; benden şikâyetçi oldu. Ben de kendisinden şikâyetçi olacağım" demişti.

PEKER: KEMİKLERİNİ KIRDIRDIM

Sedat Peker, daha önce reddettiği eski milletvekili Feyzi İşbaşaran'ıniddialarına ilişkin de " Serhat Albayrak, senin yengenin annesine küfür etti diye, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye ben karakolda milletvekilinin kemiklerini kırdırdım. Yetmedi, bir de mahkemede kırdırdım. Pişman değilim" diye konuştu.

İŞBAŞARAN: BENİM KEMİKLERİM KIRILMADI

İşbaşaran, Peker'in açıklamaları üzerine Twitter hesabından yanıt verdi. "Sen benim muhatabım değilsin ama videoda adım geçtiği için bir iki şey yazmak istedim" diyen İşbaşaran şu mesajları paylaştı:

"Senin muhatabın, hizmet ettiğin Erdoğan, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve seni yıllarca kullanan polis teşkilatıdır. -Eşine, çocuklarına yapılanan üzüldüm ama sen de onları bırakıp kaçmayacaktın! Sen nasıl bir delikanlısın ki; Bir AK Parti milletvekili (Metin Külünk), parti teşkilatı ve polisle anlaşarak bir tetikçini gönderip gözaltında elleri kelepçeli birine saldırıyorsun? Benim kemiklerim falan kırılmadı ama bir polisin parmağı kırıldı, o polise üzüldüm.

Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler

"KULLANILMA SÜREN DOLDU"

Türkiye'de polis olmadan mafya olmaz. Polisin kanatları altında yıllarca çetecilik faaliyetlerinde bulundun, sana mafya da denilmez. Mafyanın, İtalya'da olduğu gibi kurumsal kimliği var, polisle, istihbarat ile işbirliği yapmaz ama sen polis işbirlikçisisin ve kullanılma süren doldu.

Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler

"SENİ ORALARDA FAZLA ÖTTÜRMEZLER"

Bir de 'Feyzi İşbaşaran beni şikayet ediyor' diyorsun. Seni kime şikayet ettim veya ediyorum? Şikayet etmem gereken kişi ve kurumlar senin sahiplerin zaten. Erdoğan ve ailesini tehdit ediyorsun, seninle onların meselesi, beni hiç ilgilendirmez! İstediğin kadar Hakan Fidan'a güzellemeler yap, seni oralarda daha fazla öttürmezler, gerisini Mit/polis abilerine anlatırsın. MİT/polis himayesinde mafyacılık oynamanın ömrü bu kadar! Umarım adil yargılanırsın ve cezaevinde başına bir iş getirmezler."

Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu
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Son Dakika Güncel Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu - Son Dakika
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