Seferihisar açıklarındaki deprem Eskişehir ve Kütahya'da da hissedildi - Son Dakika

Seferihisar açıklarındaki deprem Eskişehir ve Kütahya'da da hissedildi
30.10.2020 15:27
MERKEZ üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Eskişehir'in yanı sıra Kütahya'da da hissedildi.
MERKEZ üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Eskişehir'in yanı sıra Kütahya'da da hissedildi. Depremi hissedenler sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de hissedilen deprem anında vatandaşlar evlerindeki ve işyerlerindeki sallanan lambaları cep telefonu ile görüntüledi. Sarsıntı sırasında çalışma masasında bulunan Ali İşleyen, "Deprem olduğu anda bilgisayara bakıyordum. Ekran bir anda masa ile birlikte sarsılmaya başladı. İlk başta ayağımı çarptım sandım. Daha sonra koltuğum da sallanmaya başladı. Korktum, dışarı kaçtım" dedi.
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