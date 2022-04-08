Seher öğretmeni 30 saat sonra yaralı bulan polislere başarı belgesi - Son Dakika
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Seher öğretmeni 30 saat sonra yaralı bulan polislere başarı belgesi

08.04.2022 16:02
Seher öğretmeni 30 saat sonra yaralı bulan polislere başarı belgesi

ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, görev yaptığı okula giderken kaza yapan felsefe öğretmeni Seher Güllüce'yi (49), ormanda, fark edilmesi zor bir noktada, 30 saat sonra otomobilinde yaralı bulan polisleri, başarı belgesiyle ödüllendirdi.

ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, görev yaptığı okula giderken kaza yapan felsefe öğretmeni Seher Güllüce'yi (49), ormanda, fark edilmesi zor bir noktada, 30 saat sonra otomobilinde yaralı bulan polisleri, başarı belgesiyle ödüllendirdi.

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yenici, polis amirleri ve memurlarıyla birlikte Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Çanakkale'nin huzurlu bir şehir olmasında emniyet teşkilatının önemli katkıları olduğunu belirten Vali Aktaş, emniyet personeline görevlerinde başarı diledi. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ise verilen destekler dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade edip Vali Aktaş'a teşekkürlerini iletti.Ziyarette, 4 Nisan'da hakkında kayıp başvurusu yapılan Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Seher Güllüce'yi kaza yaptığı otomobilinde, 30 saat sonra yaralı bulunması da gündeme geldi. Vali İlhami Aktaş, Güllüce'nin, 112 vasıtasıyla sağlık kuruluşuna sevkinde gösterilen dikkatli, gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amiri Komiser Yardımcısı Mümin Öksüz ve polis memurları Kaan Yılmaz ile İbrahim Çil'e teşekkür ederek, başarı belgesiyle ödüllendirdi.


Seher öğretmeni 30 saat sonra yaralı bulan polislere başarı belgesi
Seher öğretmeni 30 saat sonra yaralı bulan polislere başarı belgesi
Seher öğretmeni 30 saat sonra yaralı bulan polislere başarı belgesi
Seher öğretmeni 30 saat sonra yaralı bulan polislere başarı belgesi
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İlhami Aktaş, Çanakkale, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seher öğretmeni 30 saat sonra yaralı bulan polislere başarı belgesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seher öğretmeni 30 saat sonra yaralı bulan polislere başarı belgesi - Son Dakika
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