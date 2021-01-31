Şehidin emaneti babası için herkes "kalpten seferber" oldu - Son Dakika

Şehidin emaneti babası için herkes "kalpten seferber" oldu

31.01.2021 11:09

Antalya'da yaşayan İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın babası Salih Korkmaz'ın kalbine giden ana damarındaki yırtık, hastaneye koşan vatandaşlardan temin edilen kanı kullanan doktorların 7,5 saat süren başarılı operasyonuyla onarıldı.

Antalya'da yaşayan İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın babası Salih Korkmaz'ın kalbine giden ana damarındaki yırtık, hastaneye koşan vatandaşlardan temin edilen kanı kullanan doktorların 7,5 saat süren başarılı operasyonuyla onarıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu 28 Şubat 2020'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Finike ilçesinde yaşayan babası Salih Korkmaz, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalesi burada yapılarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Korkmaz'ın tetkiklerinde kanın kalpten organlara ulaşmasını sağlayan aort damarında yırtık tespit edildi.

O saatten sonra herkes şehidin emaneti babası için seferber oldu.

Ameliyat için 6 ünite kan ve 2 ünite trombosit ihtiyacının olduğu sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda polis, jandarma ve vatandaş hastaneye ve Kızılay merkezlerine koşarak gönüllü oldu.

Gereken kan ve trombositin kısa sürede karşılanması üzerine ameliyata alınan Korkmaz'ın, yaklaşık 7,5 saat süren operasyonda vücut ısısı düşürülüp kan dolaşımı, kalp ve beyin fonksiyonları bir süre durduruldu.

Kalpteki bir damar ile aort damarı değiştirilen Korkmaz, sağlığına kavuştu.

"Hem devletimiz hem de milletimiz seferber oldu"

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun şehit olması ile ister istemez üzüntü yaşadığını, bu nedenle tansiyonun sürekli arttığını söyledi.

Son zamanlarda kalbinde ağrılar hissettiğini aktaran Korkmaz, şöyle konuştu:

"O akşam kendimi kaybetmiştim. Gözlerimi açtığımda yoğun bakım ünitesindeydim. Sağ olsunlar herkes yardımımıza koşmuş. Devlet bizim devletimiz. Sağ olsun, var olsun, başımızdan eksik olmasın. Bu vatana bir evlat verdik ama bir sürü evlat kazanmışız. Hem devletimiz hem de milletimiz seferber oldu. Geçmiş olsun için her arayan 'baba' diyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Doktorlarım da izinde olmalarına rağmen yardımıma koştu. Hakları ödenmez."

Korkmaz'ın kardeşi Yasin Korkmaz ise ağabeyine yardım etmek için birbirleriyle yarıştığını belirterek, "Birçok kişi hastaneye geldi. Polisler, jandarmalar ve vatandaşlar geldi. Telefonla hastaneyi ve bizi arayan çok kişi oldu. Polis ve askerlerimizden kan almak hepimizi duygulandırdı. Hepsinden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

"Tüm damarı bir zar şeklinde kabuğu tutuyordu"

Ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Tansel Darçın da bu tip yırtılmalarda birçok hastanın hastaneye ulaşmadan hayatını kaybedebildiğini dile getirdi.

Her hastada olduğu gibi şehit babasını da yaşatmaya vesile oldukları için mutlu olduklarını vurgulayan Darçın, şunları kaydetti:

"Şehit ailesini ikinci bir acıdan kurtarmaya vesile olduğumuz için sevinçliyiz. Kalpten çıkan aort damarında ileri derecede yırtık vardı. Tüm damarı bir zar şeklinde kabuğu tutuyordu. Her an yırtılıp hayati tehlike oluşturabilirdi. Tıptaki en riskli ameliyatlardan birini gerçekleştirerek bu damarı kalpten çıkan bir damarla değiştirdik. Kalp kapakçığına da işlem yaptık. Sağlığı gayet iyi."

Ameliyatta yer alan Doç. Dr. Birkan Akbulut ise sigara içen ve yüksek tansiyonu olan hastalarda aort damarında yırtık görülebildiğini ifade etti.

Bu hastalara acil müdahale edilmemesi halinde yaşama tutunmalarının zor olduğuna dikkati çeken Akbulut, "Hastanede bu tip ameliyatları 24 saat yapabiliyoruz. Şehit babası olduğu için her hastamızda olduğu gibi özenle yaklaşım gösterdik. Sağlığına kavuşmasına vesile olduk. Mutluyuz." diye konuştu.

Şehidin emaneti babası için herkes kalpten seferber oldu
Şehidin emaneti babası için herkes kalpten seferber oldu
Şehidin emaneti babası için herkes kalpten seferber oldu
Şehidin emaneti babası için herkes kalpten seferber oldu

Salih Korkmaz, Antalya, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehidin emaneti babası için herkes 'kalpten seferber' oldu - Son Dakika


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