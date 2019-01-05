Şehidin Ninesi, Torununun Tabutunu Bırakmayan Kediyi Severek Hasret Giderdi
1 saat önce
Şehidin ninesi, torununun tabutunu bırakmayan kediyi severek hasret giderdi Şehidin cenazesinde duygulandıran anlarGAZİANTEP - İran sınırında şehit edilen Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin ninesi Elif Köse, tören boyunca torunun tabutunun başından ayrılmayan kedisini kucağına alarak uzun...
Şehidin ninesi, torununun tabutunu bırakmayan kediyi severek hasret giderdi
Şehidin cenazesinde duygulandıran anlar
GAZİANTEP - İran
sınırında şehit edilen Uzman Onbaşı Ahmet Furkan
Köse'nin ninesi Elif Köse
, tören boyunca torunun tabutunun başından ayrılmayan kedisini kucağına alarak uzun süre sevdi. Iğdır
'ın Aralık
ilçesi İran sınırında teröristlerin hain saldırısında şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse
, memleketi Gaziantep
'in Nizip
ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin büyütüp beslediği kedisi Türk bayrağına sarılı tabutun yanından törene katılanların çabalarına rağmen ayrılmadı. Cenaze defnedilmek üzere mezarlığa götürülürken şehidin ninesi Elif Köse ise, kediyi kucağına alarak uzun süre sevdi. Kedinin torunu Ahmet Furkan Köse'nin emaneti olduğunu söyleyen Elif Köse, kediyi severek hasret giderdi.
Elif Köse, oğlu, kızından sonra ikinci torununu da kaybetmenin hüznünü yaşadığını söyleyerek gözyaşlarına tutamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:29 Kaynak: İHA
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