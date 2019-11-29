Son Dakika Haberleri: Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferi iptal edildi
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Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferi iptal edildi

7 saat önce

İstanbul Şehir Hatları ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferi iptal edildi, System.String[]

İstanbul Şehir Hatları ile  İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:

Karaköy- Kabataş- Bostancı : 07: 45

Kadıköy- Sarıyer: 07: 50

Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07: 55

Beşiktaş - Adalar : 07: 30

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı- Bakırköy 07.30

Bostancı-Beşiktaş 07.40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45

Kadıköy-Yenikapı- Bursa 07.50

Bursa- Büyükçekmece 08.00

Bandırma-Yenikapı-Bostancı: 07: 45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 07: 50

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy: 08: 30

Büyükçekmece-Bursa: 10: 30 - 12: 10

Bostancı-Yenikapı-Bandırma: 12: 00


İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:01 Kaynak: DHA
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