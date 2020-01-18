Şehirdeki görevini bırakıp kendini hayvanlarını yetiştirmeye adadı - Son Dakika

Şanlıurfalı Mehmet Emin Mizan, görevlerini ve işlerini bırakarak devlet desteğiyle kurduğu çiftliğinde tüm zamanını hayvanlarını bakımını yaparak geçiriyor.

Kent merkezinde doğup büyüyen 8 çocuk babası, 58 yaşındaki Mizan, 21 yıl İmam Keskin Buğday Pazarı Dernek Başkanlığı, 5 yıl Eyyübiye Belediye Meclisi üyeliği yaptı, uzun yıllar da Şanlıurfa Ticaret Borsasındaki komisyonlarda üye olarak bulundu.

Kent yaşamının stresinden sıkılan Mizan, 5 yıl önce büyükbaş hayvan çiftliği kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteği programına başvurdu.

Başvurusunun kabul edilmesiyle arazisinin bulunduğu kırsaldaki Akziyaret Mahallesi'nde çiftlik kuran Mizan, ilk olarak 250 hayvan aldı. Daha sonra çiftliğinin kapasitesini artırarak hayvan sayısını 800'e çıkartan Mizan, Şanlıurfa merkezde yürüttüğü bütün görevlerini teker teker bırakarak gününün tamamını çiftliğinde geçirmeye başladı.

3 personeliyle hayvanların yeminden suyuna, temizliğinden sağlığına bütün işleriyle yakından ilgilenen Mizan, doğal hayata dönmenin ve hayvanlara gözü gibi bakmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Yapacağın işi seveceksin"

Besici Mehmet Emin Mizan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftliğin yüzde 78'ini devlet desteğiyle kurduğunu söyledi.

Çiftlik sayesinde doğal yaşama döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Mizan, şunları ifade etti:

"Bu işi yaparken insanda ilk başta havyan sevgisi olacak. Yapacağın işi seveceksin, sevmeden bu işi yapamazsın. Yavaş yavaş elimi ayağımı, Şanlıurfa'dan, şehir hayatından çektim. Dernek başkanlığını, esnaflığı, meclis üyeliğini ve ticaret odasındaki görevimi bıraktım ve kendimi bu işe verdim. 3 çalışanımla birlikte bu işi en güzel şekilde devam ettiriyoruz. İnsan kendi işinin başında durmazsa başkasıyla o iş olmaz. Çizmeyi, önlüğünü giyeceksin, 24 saat işinin başında olacaksın. O zaman para da kazanırsın, işini de büyütürsün."

Çiftlikte birçok şeyin makineyle yapılmasından dolayı hayvanların bakımını yaparken zorlanmadığını aktaran Mizan, en büyük destekçisi olan çocuklarının da her hafta mutlaka çiftliğe geldiğini dile getirdi.

"Doğal yemlerle besliyorum"

Hayvanları kısmen kendi arazisinde ürettiği yemlerle beslediğini anlatan Mizan, "Hayvanlarımı tamamen doğal bizim de ürettiğimiz yemlerle besliyorum. Mısır, arpa, pamuk tohumu küspesi, mısır silajı, yonca gibi doğal yemler veriyorum. Yemimizin yüzde 50'sini kendimiz ürettiğimiz için buradaki maliyeti de düşürüyoruz. İthal olan hayvanlarımız 7 ayda kesime hazır hale geliyor." dedi.

"En başarılı girişimcilerinden birisi"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Şanlıurfa Koordinatörü Sadık Yetim ise Mehmet Emin Mizan'ın yaşamıyla, kurduğu çiftlik ve işleyişiyle çiftçilere çok güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Mizan'ın çiftliği kurduktan sonra kent yaşamını terk edeceğine çok ihtimal vermediklerini belirten Yetim, "TKDK olarak verdiğimiz yoğun destekle kendisi çok güzel ve başarılı bir çiftlik kurdu. Çok ihtimal vermememize rağmen sonradan öğrendik ki şehir hayatındaki birçok görevini bırakarak kendisini bu işe adamış. Kendisi gerçekten TKDK'nin Şanlıurfa'daki en başarılı girişimcisi ve çiftlik yatırımcılarından birisi oldu." diye konuştu.