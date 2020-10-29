Şehit ailelerine ziyaretler devam ediyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit ve Gazi birimi şehit ailelerini ziyaret etmeye devam ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyor.

Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Korona virüs salgını tedbirlerine dikkat ederek şehit aileleri ziyaret etmeye devam ediyor. İl Müdürü Zeki Yıldırım ve Şehit ve Gazi Birim Sorumlusu Pınar Öztürk, ilk olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın annesi Hanife Baysan'ı Beyköy beldesinde bulunan evlerinde ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Birim ve il müdürü daha sonra Şehit Bülent Ünlü'nün ailesini Çilimli'de ziyaret etti. Korona virüs salgınında alınan tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ailelerin sorun ve sıkıntıları da dinlenerek çözüme kavuşturulması için çalışmalar yapılacak. - DÜZCE