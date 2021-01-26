Son dakika haber... Şehit ailesi evlat acısını müzeyle dindirecek - Son Dakika

Son dakika haber... Şehit ailesi evlat acısını müzeyle dindirecek

26.01.2021 11:05

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Kavak ilçesinde, 6 yıl önce oğullarını şehit veren Şaban ve Emine Arlı, evlatlarının ve ilçedeki diğer şehitlerin hatıralarını müzede yaşatmak için kollarını sıvadı.

Samsun'un Kavak ilçesinde, 6 yıl önce oğullarını şehit veren Şaban ve Emine Arlı, evlatlarının ve ilçedeki diğer şehitlerin hatıralarını müzede yaşatmak için kollarını sıvadı.

Kocaeli'de yaşayan Arlı çifti, 2015 yılında Siirt-Pervari kara yolunda, terör örgütü mensuplarınca yol kenarına yerleştirilen patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 23 yaşında şehit olan oğulları Jandarma Er Emre Kaan Arlı adına müze açmak için ilçelerine geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atayurt köyüne yaptırılan Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı Sosyal ve Kültür Hizmetleri Merkezi'ni müzeye dönüştürmek için çalışmalara başlayan Arlı çifti, ilçedeki şehit ailelerini tek tek ziyaret etti.

Kavak'taki 29 şehit mezarını ve ailesini ziyaret eden Arlı çifti, müzede sergilenmek için şehitlerin hatıralarını ve fotoğraflarını şehit ailelerinden istedi.

Şaban Arlı, AA muhabirine, iki çocuğundan birini 6 yıl önce şehit verdiğini söyledi.

Kocaeli'de yaşadıklarını, oğlunu da orada toprağa verdiklerini belirten Arlı, evlatlarının hatıralarını memleketleri Kavak'ta yaşatmak için memleketlerine geldiklerini belirtti

Oğulları ile birlikte Kavaklı şehitlerin hatıralarını da yaşatmak istediklerini vurgulayan Arlı, şöyle devam etti:

"Çocuğumuzun adı köyümüzde yaşasın istedik. Köyümüzdeki vatandaşlar da şehit vermenin gururunu yaşasınlar. Gelecek nesiller de şehidimizle övünsünler istedik. Oğlumuz Şehit Emre Kaan Arlı adına köyümüze belediyemiz müze evi yaptı. Biz de oğlumuzun yanı sıra memleketimiz Kavak'ta, şehit düşen 29 vatan evladının da hatıralarının müzede yer almasını düşündük."

Müzeyi, oğulları Şehit Emre Kaan Arlı'nın doğum günü olan 26 Nisan'da açmayı düşündüklerini dile getiren baba Arlı, şunları kaydetti:

"29 şehidimizin ailelerini ve kabirlerini tek tek ziyaret ettik. Doğdukları evlerin fotoğraflarını aldık. Ailelerden şehitlerimize ait hatıralardan vermek istediklerinden talep ettik. Veremeyecekleri hatıraların da fotoğraflarını istedik. Şehitlerimizin şehadet belgesi, devlet övünç madalyalarının fotoğraflarını aldık. Elbise, ayakkabı, palaska, mektup, özgeçmişlerini anlatan şiir aldık. Şehitlerimizden geriye kalan hatıraları müzede yaşatmayı düşünüyoruz. İnşallah şehit müzemizi oğlumun doğum günü olan 26 Nisan'da açmayı düşünüyoruz."

Anne Emine Arlı ise bir şehit annesi olarak oğlunun ve kader arkadaşlarının isimlerinin yaşatılmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Şehit aileleri için evlatlarının hatıralarını vermenin hiç kolay olmadığını vurgulayan anne Emine Arlı, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizi gelecek nesillere anlatması için onurlu ve gururluyum. Tabii ki şehitlerimizin anılarını, hatıralarını vermek hiç kolay değil. Bunu bir anne olarak çok iyi biliyorum. Ama gençlerimize vatan, millet sevgisini aşılamak için bazı fedakarlıkları yapmak gerekiyor. Ailelerimizin şehitlerimizin en kıymetli hatıralarını paylaşmaları çok güzel. Biz bu olayları canlı canlı yaşayan biri olarak gelecek nesillere göstermezsek bu vatana kim sahip çıkacak. Aradan 5 yıl geçti ama acımız hala dün gibi. Yılların geçmesi annelerin acısını azaltmıyor. Şehidimizin adının yaşatılması bizim yaramızı biraz olsun hafifletiyor."

Şehit oğlunun üniformasını koklayarak hasret gideriyor

Şehit Emre Kaan Arlı'nın anne ve babası, şehit Ferruh Akyel'in mezarını ziyaret edip dua ettikten sonra babası Cemil Akyel'in evini ziyaret etti.

Şaban Arlı, şehit Akyel'in hatıralarını müzede sergilemek için fotoğrafını çekti.

Van'ın Gevaş ilçesinde 1997 yılında helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Pilot Üsteğmen Ferruh Akyel'in 85 yaşındaki babası Cemil Akyel de şehit oğlunun üniformasını 24 yıldır saklıyor.

Şehit babası Akyel, özenle sakladığı üniformaları zaman zaman çıkarıp koklayarak hasret gidermeye çalışırken, oğlunun diploma ve başarı belgelerini de evinin duvarına asıyor.

Evlat acısının çok zor olduğunu dile getiren baba Akyel, "1997 yılında şehit oldu benim oğlum. 27 yaşında pilottu. Yeni evlenmişti. Şimdi ise hatıraları kaldı. Havan timini helikopter ile karakola götürürken Van'ın Gevaş ilçende yüksek gerilime takılarak helikopter düşüyor. Evlat acısının ölçüsünü veremem ben." diye konuştu.

Son dakika haber... Şehit ailesi evlat acısını müzeyle dindirecek
Son dakika haber... Şehit ailesi evlat acısını müzeyle dindirecek
Son dakika haber... Şehit ailesi evlat acısını müzeyle dindirecek
Son dakika haber... Şehit ailesi evlat acısını müzeyle dindirecek

Jandarma, Samsun, Şehit, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şehit ailesi evlat acısını müzeyle dindirecek - Son Dakika


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