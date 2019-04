Şehit akademisyenler unutulmadı

Şehit akademisyenler unutulmadıYıldönümünde akademisyenler için karanfil bırakıldı, avukatları basın açıklaması yaptıAileler güçlükle ayakta durabildiAvukatlar Özgür Çörez ve Ahmet Gürcan Orhan:"Olaya ilişkin bugüne kadar iddianame hazırlanamamış ve ceza davası halen açılamamıştır""Henüz aileleri ve kamuoyunu tatmin eden bir adım atılmamıştır"ESKİŞEHİR - Eskişehir 'de, geçen yıl 5 Nisan günü Osmangazi Üniversitesi'nde Volkan Bayar tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 4 akademisyen, aileleri tarafından anıldı, avukatları tarafından basın açıklaması yapıldı.Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesindeki Eskişehir Kırkalılar Derneğinde düzenlenen basın toplantısına, saldırıda hayatını kaybeden akademisyen Fatih Özmutlu'nun oğlu Arif Özmutlu ile babası Arif Özmutlu, şehit akademisyen Yasir Armağan'ın kardeşi Mustafa Armağan ve kayınbiraderi Çağrı Şeker de katıldı."Olaya ilişkin bugüne kadar iddianame hazırlanamamış ve ceza davası halen açılamamıştır"'Eğitim Şehitleri Aileleri' adına basın açıklaması yapan Avukat Özgür Çörez ve Avukat Ahmet Gürcan Orhan, Türk yargısı nezdinde her türlü yasal yola başvuracak, cinayette ihmali, desteği ve yardımı olan herkesin hukuk karşısında gereken cezayı alması için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirterek, "Yaşanan vahim olay sonrası katil Volkan Bayar ve eşi Aylin Saadet Bayar hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, emniyet sorgusunun ardından katil Volkan tutuklanarak Eskişehir Cezaevine gönderilmiştir. Aylin Bayar ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin bugüne kadar iddianame hazırlanamamış ve ceza davası halen açılamamıştır. Savcılığın ve ilgili makamların konuyu hassasiyetle değerlendirdikleri hususunda kuşkumuz olmamakla birlikte, soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosyanın ne aşamada olduğuyla ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz. Ancak bilinmesini isteriz ki, göz göre göre gelen bu cinayetin tüm sorumluları hakkında yüce Türk yargısı nezdinde her türlü yasal yola başvuracak ve cinayette ihmali, desteği ve yardımı olan herkesin hukuk karşısında gereken cezayı alması için tüm gücümüz ile çalışacağız" ifadelerini kullandı."Henüz aileleri ve kamuoyunu tatmin eden bir adım atılmamıştır"Yaşanan cinayet sonrasında henüz şehit aileleri ve kamuoyunu tatmin edici bir adım atılmadığından da bahseden avukatlar, "Yaşanan olayın basit bir cinayet olmadığı başından beri ifade edilmesine rağmen henüz aileleri ve kamuoyunu tatmin eden bir adım atılmamıştır. Olayda kastı ve ihmali bulunanların bir an önce cezalandırılması için savcılık ve YÖK soruşturmalarının bir an önce neticelendirilmesi öncelikli talebimizdir. Bildiğiniz üzere bugün üniversitede anma töreni düzenlenmektedir. Ne yazık ki, rektörlükçe düzenlenen programda gözü yaşlı ailelere talep etmelerine rağmen konuşma hakkı verilmemiştir. Törene katılım çok sınırlı tutulmuş, eğitim şehitlerimizin çalışma arkadaşlarının ve şehitler adına anı defteri açan, üzüntülerini her fırsatta dile getiren öğrencilerin anma programına katılmalarına izin verilmemiştir. Göz göre göre gelen cinayet sonucu akademisyenlerin koruma konusunda hiçbir güvenlik tedbiri almayan üniversite yönetimi, bugünkü tavrıyla ailelerin acılarının katmerlenmesine neden olmuştur. Her ne kadar anma programını olumlu karşılasak da, programa katılmama sebebimiz, ailelere söz hakkı tanınmaması, öğrenci ve çalışma arkadaşlarının program dışında tutulmasıdır" dedi.Yapılan basın açıklaması akabinde aileler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesine giderek, katliamın gerçekleştiği yerde bulunan şehit akademisyenlerin fotoğraflarının yanına kırmızı karanfil bıraktı. Bu esnada, saldırıda hayatını kaybeden akademisyen Fatih Özmutlu'nun babası Arif Özmutlu karanfil bırakırken gözyaşlarını tutamazken yakınları tarafından güçlükle ayakta durabildi.Öte yandan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekleşen katliamdan önce akademisyenleri tehdit ettiği iddiasıyla hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan tutuklu sanık Volkan Bayar, Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi 'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık Volkan Bayar, SEGBİS ile duruşmaya katılırken, söz aldığı anda küfürler ederek SEGBİS odasından ayrıldı. Mahkeme heyeti duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.