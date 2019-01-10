Son Dakika Haberleri: Şehit Annesini Dolandıranlar Yakalandı

Şehit Annesini Dolandıranlar Yakalandı

2 saat önce

Şehit Astsubay Nurettin Öztürk'ün annesi Elife Öztürk'ü dolandırarak 12 ineğini alan 3 şüpheli yakalandı.

Şehit Annesini Dolandıranlar Yakalandı, System.String[]
Şehit Astsubay Nurettin Öztürk'ün annesi Elife Öztürk'ü dolandırarak 12 ineğini alan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kars'taki bir operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Nurettin Öztürk'ün Kırıkkale'de yaşayan ve hayvancılıkla geçinen annesi Elife Öztürk, bakamadığı için 12 ineğini satılığa çıkardı.

Hayvanları satın alma bahanesiyle şehit annesi ile irtibata geçen 3 kişi, ödeme yapmak üzere senet karşılığı inekleri teslim alarak ortadan kayboldu. Senetlerin ödenmemesi üzerine dolandırıldığını fark eden anne Öztürk emniyete başvurdu.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların izini Çankırı'da tespit etti.

Şüphelilerin aynı şekilde başka bir kişiyi daha dolandırmak için Ankara'ya geleceğini belirleyen ve takibe başlayan istihbarat ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan A.K, F.Ş. ve F.K. emniyete götürüldü.

İlk ifadelerinde, inekleri başka bir kişiye sattıklarını söyleyen zanlıların, soruşturmanın derinleştirilmesi ve ineklerin satıldığı kişiye ulaşılması için Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:48 Kaynak: AA

Nurettin Öztürk, Güncel
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