Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında, Tunceli'nin Ovacık kırsalında dün PKK 'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu ağır yaralanmış, helikopterle getirildiği Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Törene, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan , Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları , İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ , AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından şehidin naaşı mesai arkadaşlarının omuzlarında uçağa taşındı.

Tunceli 'nin Ovacık ilçesi kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun naaşı Elazığ 'da düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin 'e uğurlandı.

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı (2) - Son Dakika

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