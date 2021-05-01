Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması tartışması büyüyor - Son Dakika

Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması tartışması büyüyor

01.05.2021 13:17
Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması tartışması büyüyor, System.String[]

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nin isminin değiştirilmesi konusu ile ilgili AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey'in açıklamalarını eleştiren Edremit Kent Konseyi Başkanı Özlem Aytekin'e, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu sert sözlerle cevap verdi.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nin isminin değiştirilmesi konusu ile ilgili AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey'in açıklamalarını eleştiren Edremit Kent Konseyi Başkanı Özlem Aytekin'e, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu sert sözlerle cevap verdi.

"Acaba siz, AK Parti Balıkesir Milletvekilimiz Dr. Mustafa Canbey'in açıklamalarını eleştirecek kapasiteye sahip misiniz? Siz Sayın Canbey'e sataşarak pirim yapma çabasında mısınız? İlçe kamuoyunda farklı mecralarda sizin önümüzdeki seçimlerde Edremit Belediye Başkanı Adayı olacağınız konuşulurken, gündeme gelme çabalarınızı anlıyoruz. Böylesine hassas bir konuyu ele alarak gündem oluşturma çabanız bizce boşunadır. Ayrıca Mustafa Canbey'den neyin özrünü bekliyorsunuz? Size milletvekilimiz üzerinden pirim yaptırmayız" şeklinde açıklamalarda bulunan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Aytekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın çelişkilerle dolu olduğunu söyleyerek Özlem Aytekin'i kınadı.

Umutlu, "Milletvekilimiz Mustafa Canbey'in, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nin isminin değiştirilmesi konusu ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştirmek kimlere kaldı? Edremit Kent Konseyi Başkanı ve aynı zamanda CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in eşi olan sayın Özlem Aytekin hanım, Milletvekilimiz Mustafa Canbey'in açıklamalarını, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak eleştirdi. Aytekin hanımefendi, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin adını yanlış telaffuz ettiği iddiasıyla Canbey'i özür dilemeye davet etti. Aytekin hanım, yaptığı açıklamada; 'Lanet ettiğimiz PKK örgütü tarafından katledilmiş bir evladın, adının mezun olduğu okula verilmesi hiçbir Atatürkçüyü rahatsız etmez, ama sizin çirkin söylemleriniz bizleri rahatsız etmiştir.' Cümlesinde neden 'Şehit' kelimesini kullanmadı? 'Şehit' kelimesinden neden rahatsızlık duyuyorsunuz? Milletvekilimiz Mustafa Canbey ilçenin hassasiyetine tercüman olmuş, büyük takdir toplamıştır. Siz bu konudan kendinize pay çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bu konu ile kendinizi gündeme taşıyıp, üzerinize vazife olmayan konularla ilgilenmeniz de bunu ortaya koyuyor. Atatürkçü Düşünce Derneği Edremit Şubesi Kurucu Başkanı olan ve tartışmaların odağındaki Dr. Hasan İleri'den hala tatmin edici bir açıklama gelmedi. Ayrıca, Edremit kamuoyu ve şehidimizin ailesi Hasan İleri'den konuyla ilgili özür dilemesini beklerken, Aytekin hanımefendinin İleri'yi savunması ve Atatürkçü Düşünce Derneğini kullanmaya çalışması, konuları çarpıtması bizleri şaşırttı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü sebep göstererek bastırdığınız afişlerde, duyurusunu yaptığınız programı Edremit Kent Konseyi ve HDP ortaklığıyla yaptığınızı belirtmiştiniz. HDP'nin kimlerle iş tuttuğunu, neyi desteklediğini burada anlatmamıza gerek yoktur. Sayın Özlem Aytekin, sizin neyin peşinde olduğunuzun farkındayız. Bu gibi hassas bir gündem konusunu ele alarak gündeme gelme çabanız boşunadır. Başka konuları ele alarak gündemde kalmanızı tavsiye ediyoruz. Milletvekilimizin açıklamasını dinlemiş olsaydınız, ADD'ye bir şey söylemediğini, Hasan İleri'nin açıklamalarına karşı konuştuğunu anlardınız. Bizim sıkıntımız, Hasan İleri iledir. Sayın Aytekin hanımefendi, siz tüzel kişilik olarak, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, Edremit Kent Konseyi Başkanlığı sıfatınız ile hala bu şahsı savunmaktasınız. Bu şahsın Edremit kamuoyundan ve şehit ailesinden özür dilemesini ısrarla beklemekteyiz." diye konuştu. - BALIKESİR

Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması tartışması büyüyor

Kent Konseyi, Balıkesir, Edremit, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması tartışması büyüyor - Son Dakika


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