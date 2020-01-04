Şehit Berkay Işık memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Anne Hayriye Işık, "Bizi bırakıp nereye gittin oğlum." diyerek gözyaşı döktü.

Burada şehidin babası Ali, annesi Hayriye, ağabeyi Tolga Işık ile yakınları, Türk bayrağı örtülü tabuta sarıldı.

Dün İstanbul 'da İkitelli Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere askeri uçakla Tokat Havalimanı 'na getirilen şehit Işık'ın cenazesi, konulduğu Almus Devlet Hastanesi morgundan alınarak Cihet köyündeki cemevine götürüldü.

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