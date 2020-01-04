Şehit Berkay Işık memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Berkay Işık memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Berkay Işık memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Pençe-3 Harekatı bölgesi Irak'ın kuzeyinde şehit düşen piyade sözleşmeli er Berkay Işık'ın (25) cenazesi, memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde defnedildi.

Şehit Berkay Işık memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Pençe-3 Harekatı bölgesi Irak'ın kuzeyinde şehit düşen piyade sözleşmeli er Berkay Işık'ın (25) cenazesi, memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde defnedildi.

Dün İstanbul'da İkitelli Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehit Işık'ın cenazesi, konulduğu Almus Devlet Hastanesi morgundan alınarak Cihet köyündeki cemevine götürüldü.

Burada şehidin babası Ali, annesi Hayriye, ağabeyi Tolga Işık ile yakınları, Türk bayrağı örtülü tabuta sarıldı.

Anne Hayriye Işık, "Bizi bırakıp nereye gittin oğlum." diyerek gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Işık'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, protokol üyeleri ve bölge halkı katıldı.

Berkay Şahin, Almus, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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