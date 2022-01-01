Üye Girişi
Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı - Son Dakika

Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı

01.01.2022 21:09

2017'de Trabzon'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün 20. yaş gününde hayatını anlatan "Kesişme; İyi Ki Varsın" filminin sahneleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

2017'de Trabzon'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün 20. yaş gününde hayatını anlatan "Kesişme; İyi Ki Varsın" filminin sahneleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Galata Kulesi'ne gelen ziyaretçiler de o anları cep telefonuna kaydetti.

Şehit Eren Bülbül 11 Ağustos 2017'de Trabzon'da PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olmuştu. Çatışmada güvenlik güçlerinden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'te şehit düşmüştü.

ÖZEL VİDEO GALATA KULESİ'NE YANSITILDI

Eren Bülbül'ün 20. yaş gününde de hayatını konu alan "Kesişme; İyi Ki Varsın" filminin fragmanı ile afişi Galata Kulesi'ne yansıtıldı. TRT tarafından hazırlanan videonun aynı anda Ankara ve Trabzon Kalesi'nde de yansıtılacağı öğrenildi. Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin fragmanı ise vatandaş ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.

"ARAMIZDA OLMASINI İSTERDİK"

Kule dibinde fotoğraf çektiren Durmuş Akyay, "Zaten arkadaki görüntüyü izleyince insanın tüyleri diken diken oluyor. Eren keşke yaşasaydı, aramızda olsaydı. Maalesef terör örgütüne yenik düştü. Aramızda olmasını isterdik. Yaş gününü hep beraber kutlamak isterdik. Olmadı, keşke aramızda olsaydı Eren" şeklinde konuştu.

"ARAMIZDA OLSAYDI DAHA GÜZELDİ"

Ailesi ile gezmeye gelen Fatih Altın ise "Aramızda olsaydı daha güzeldi. Hatırlatmakta güzel bir şey. Beyoğlu'nda, Taksim'de, kule dibinde kuleye resminin yansıtılması güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Galata Kulesi'ne gelen ziyaretçiler de o anları cep telefonu ile çekerek kayda aldı.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/İHA)

Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı
Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı
Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı

YORUMLAR
500

Galata Kulesi, Eren Bülbül, Doğum, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı - Son Dakika


Zamdan sonra 200 TL'lik elektrik faturası kaç lira olacak? İşte vatandaşın cebinden çıkacak para Zamdan sonra 200 TL'lik elektrik faturası kaç lira olacak? İşte vatandaşın cebinden çıkacak para         
22:17
Yunan polisi Sevan Nişanyan'ı tutukladı! Türkiye'ye deport edilebilir Yunan polisi Sevan Nişanyan'ı tutukladı! Türkiye'ye deport edilebilir         
22:11
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
Zonguldak'ta kadın cinayeti girişimi! 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu Zonguldak'ta kadın cinayeti girişimi! 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş         
14:35
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü         
12:08
Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti         
12:07
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25

Son Dakika Haberleri
22:13 Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Öyle ki, köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor
22:10 Yunan polisi Sevan Nişanyan'ı tutukladı! Türkiye'ye deport edilebilir
22:00 Zonguldak'ta kadın cinayeti girişimi! 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu
21:59 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu
21:24 Akrabalar arasında yaşanan alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı
21:01 Yürek dağlayan görüntüler! Sınırda donarak ölen Afgan anne, son hamlesiyle 2 çocuğunun hayatını kurtardı
21:00 Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var
20:41 Enerjiye, akaryakıta ve köprülere gelen zamlardan sonra bir artış da Marmaray'a yapıldı
20:31 Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım: Bize güvenin, az kaldı
19:46 Taksimetre güncellemesinde istenen fahiş ücret için bakanlık harekete geçti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 22:24:49. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement