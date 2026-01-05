Şehit Fethi Sekin kabri başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şehit Fethi Sekin kabri başında anıldı

Şehit Fethi Sekin kabri başında anıldı
05.01.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 9 yıl önce adliye önünde PKK'lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı.

İzmir'de 9 yıl önce adliye önünde PKK'lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı.

İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran Polis Memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca mücadele edip şehit düşen Sekin, şehadetinin 9'uncu seneidevriyesinde unutulmadı. Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi. Anma programında bir araya gelen vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü, şehidin kabri başında dualar etti. Ardından Şehit Fethi Sekin Külliyesi'ndeki programa geçildi. Külliyede İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Vali Yardımcısı Ömer Özbay ve dayısının konuşmalarının ardından sona erdi. Anma törenine, Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Baskil Kaymakamı Muhammet Enes Çıkrık, AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şevket Avşar, STK temsilcileri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Özbay, "İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını dikkati ve cesaretiyle önleyerek büyük facianın önüne geçen polis memuru Fethi Sekin kahramanlığıyla adını tüm Türkiye'nin kalbine adını yazdırmıştır. Vatan millet sevdasının simge isimlerinden biri olan şehit Fethi Sekin beylik tabancasıyla hainlerin üzerine yürümüş masum canlar uğruna kendi canını siper etmiş ve mertebelerin en üstünü olan şehadet mertebesine yürümüştür. Bu ülkenin kahramanları bitmez. Kanlarını ve canlarını bu vatan toprakları için feda etmeyi şehadet sayan aziz milletimiz bu topraklar üzerine hain emeller peşinde koşanlara her zaman gereken cevabı vermiş vermeye de devam edecektir. Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacaktır. Bu inançla İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını yazdığı kahramanlık destanıyla engelleyerek tüm Türkiye'nin kalbine adını yazdıran şehit Fethi Sekin'i şehadetinin 9'uncu yılında şükran ve saygıyla anıyorum" dedi.

Şehidin, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yapılacak olan bombalı araç saldırısını bertaraf ederek büyük bir katliamı önlediğinin altını çizen Fethi Sekin'in dayısı Hikmet Kürüm, "Bu saldırıyı gerçekleştirmek isteyen terör örgütleri birinci olarak FETÖ örgütü, ikinci PKK ve onların işbirliği olan DHKPC'ye yatırdılar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben bir şehit yakını olarak böylesi olayların olmayışı ve ülkemizdeki düzenin sağlanması bakımından her birimize düşen görevi yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fethi Sekin, Güvenlik, Elazığ, Yerel, Polis, İzmir, PKK, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Fethi Sekin kabri başında anıldı - Son Dakika

Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor
Galatasaray’ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama
Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe’den vazgeçtim Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'den vazgeçtim
Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu: “Devam edecek“ Maduro'yu kaçıran ABD'nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu: "Devam edecek"
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı 8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

15:23
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
15:23
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu İşte gözaltına alınanların isimleri
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri
15:09
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
14:36
İstanbul’da hava bir anda değişecek Kar, fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor
13:50
Maduro sonrası harekete geçti İşte Hamaney’in Esad benzeri kaçış planı
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı
13:32
ABD’nin kaçırdığı Maduro’nun oğlundan çok konuşulacak “ihanet“ çıkışı
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak "ihanet" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 16:22:45. #7.11#
SON DAKİKA: Şehit Fethi Sekin kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.