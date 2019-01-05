Son Dakika Haberleri: Şehit Fethi Sekin TRT Kurdi'nin Hazırladığı Belgeselle Anıldı

Şehit Fethi Sekin TRT Kurdi'nin Hazırladığı Belgeselle Anıldı

1 saat önce

İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin için şehadetinin ikinci yılı dolayısıyla memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde hayatını anlatan belgesel gösterimi yapıldı.

Şehit Fethi Sekin TRT Kurdi'nin Hazırladığı Belgeselle Anıldı, System.String[]
İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin için şehadetinin ikinci yılı dolayısıyla memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde hayatını anlatan belgesel gösterimi yapıldı.


TRT Kurdi tarafından hazırlanan ve Baskil Kültür Merkezi'nde gösterime sunulan belgeselde şehit polis memurunun bilinmeyen yaşamı, kişiliği, mesleğindeki başarısı ailesi ve arkadaşları tarafından anlatıldı.


Bazı katılımcıların gözyaşları içerisinde izlendiği belgesel gösteriminde duygusal anlar yaşandı.

Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin, belgesel için TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile kurum yöneticilerine teşekkür etti.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat ise büyük bir kahramanlık örneği sergileyen şehit polis memuru Sekin'in ortaya koyduğu fedakarlıkla tüm Türkiye'nin kalbinde yer aldığını ve ilelebet unutulmayacağını dile getirdi.


Belgesel programına, Malatya Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Sekin'in yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:47 Kaynak: AA

Baskil, Fethi Sekin, Güncel
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