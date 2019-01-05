Şehit Fethi Sekin TRT Kurdi'nin Hazırladığı Belgeselle Anıldı

İzmir
Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin
için şehadetinin ikinci yılı dolayısıyla memleketi Elazığ
'ın Baskil
ilçesinde hayatını anlatan belgesel gösterimi yapıldı.
TRT Kurdi tarafından hazırlanan ve Baskil Kültür Merkezi'nde gösterime sunulan belgeselde şehit polis memurunun bilinmeyen yaşamı, kişiliği, mesleğindeki başarısı ailesi ve arkadaşları tarafından anlatıldı.
Bazı katılımcıların gözyaşları içerisinde izlendiği belgesel gösteriminde duygusal anlar yaşandı.
Şehidin babası Mehmet Zeki
Sekin, belgesel için TRT Genel Müdürü İbrahim Eren
ile kurum yöneticilerine teşekkür etti.
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat
ise büyük bir kahramanlık örneği sergileyen şehit polis memuru Sekin'in ortaya koyduğu fedakarlıkla tüm Türkiye
'nin kalbinde yer aldığını ve ilelebet unutulmayacağını dile getirdi.
Belgesel programına, Malatya Yazıhan
Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Sekin'in yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.