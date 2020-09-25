Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen 53. Şehit Gazeteci Tahsin Gazetecilik Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada, İHA'ya iki ayrı dalda ödül verildi.

Gazetecilik Yarışması ve Gazetecilik Teşvik Yarışması İhtisas Jurileri tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 53. Şehit Gazeteci Tahsin Gazetecilik Yarışması kapsamında 38 isim ödüle değer görüldü. Her yıl geleneksel olarak 15 Mayıs'ta düzenlenen törenle sahipleriyle buluşturulan ödüller bu yıl Covid-19 sebebiyle pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlenen bir toplantıyla sahiplerine takdim edildi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Karataş Basın Merkezinde gerçekleşen etkinlikte İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, İGC Genel Sekreteri Gaye Karadağ, İGC Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Pala, Sadık Uçar, Semih Aksoy, Murat Attila ve Hatice Bülbül yer aldı. Yarışmada, Haber Fotoğrafı kategorisinde İHA Muhabiri Ali Gözeten, TV-Haber kategorisinde İHA Muhabiri Ceren Atmaca ve İHA Kameramanı Halil Karahan ödüle layık görüldü.

"Zor bir yıl geçirdik"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen konuşmasında şunları söyledi: "İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak bu sene gerçekleştirmek istediğimiz birçok etkinliğimiz oldu. Bunlardan birisi de Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni'dir. 15 Mayıs'ta pandemi sebebiyle töreni yapamadık. Dileğimiz kuruluş yıl dönümümüz olan 28 Temmuz'da gerçekleştirmekti. Ancak pandemi koşulları sebebiyle erteledik. Koşullar elverdiğince bu yıl, bu şekilde düzenleyebildik. Zor bir yıl geçti. Herkes kadar gazeteciler için de zor bir yıl oldu. Bu yıl, çok özel insan hikayelerini de görmemizi sağladı. Buna sadece Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda değil düzenlenen birçok yarışmada karşılaştık. Umudumuz gelecek yıllarda, ülkemizi de etkisi altına alan bu salgının ortadan kalktığı sağlıklı ve güzel günlerde daha özgür bir şekilde görevimizi gerçekleştirmek."

Onur Ödülü ve Onur Üyeliği Uğur Dündar'a

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, bu yıl Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Onur Ödülü'nü Gazeteci Uğur Dündar'a verilmesini kararlaştırıldı. Onur Ödülü'nün yanı sıra İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onur Üyeliği verildiği kendisine bildirildi. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Onur Ödülü'nü ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyelik rozetini Uğur Dündar'a takdim eden İGC Başkanı Misket Dikmen şöyle konuştu: "Bu yılki şartlar sebebiyle bu ödülü gecikmeli bir şekilde takdim ediyoruz. Bugüne kadar mesleğe ve Türk görsel basınına olan katkılarından dolayı İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu kararıyla Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Onur Ödülü'nü Uğur Dündar'a takdim ediyorum." - İZMİR