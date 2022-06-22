Şehit haberi baba ocağına ateş düşürdü! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Şehit haberi baba ocağına ateş düşürdü! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne yaşamını yitirdi

22.06.2022 11:03

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın birliğinde geçirdiği kaza sonucu şehit düştüğü haberi, Bartın'daki baba ocağına ateş düşürdü. Acı haberi alan şehidin babası Mehmet Özkaya kalp krizi geçirirken, babaannesi Fatma Özkaya da hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, dün birlik içinde araç arasına sıkışmasıyla şehit oldu.

HABERİ ALAN BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Şehit Özkaya'nın Bartın'ın Balat köyündeki ailesine acı haberi, Vali Nurtaç Arslan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Mehmet Özkaya, fenalaşarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Özkaya, daha sonra Karabük'teki özel hastaneye sevk edildi.

Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba kalp krizi geçirdi, babaanne hayatını kaybetti

BABAANNESİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada evdeki babaanne Fatma Özkaya (97) ise sabah saatlerinde evde yakınlarınca hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, şehidin babaannesinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Şehidin cenazesinin, memleketinde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi. Babaannenin cenazesinin ise öğle vakti köyde defnedileceği belirtildi.

Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba kalp krizi geçirdi, babaanne hayatını kaybetti

EŞİ HAMİLEYMİŞ

Öte yandan şehit Fatih Özkaya'nın, geçen yıl Eylül ayında evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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