Bu arada evdeki babaanne Fatma Özkaya (97) ise sabah saatlerinde evde yakınlarınca hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, şehidin babaannesinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Şehidin cenazesinin, memleketinde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi. Babaannenin cenazesinin ise öğle vakti köyde defnedileceği belirtildi.

Şehit Özkaya'nın Bartın 'ın Balat köyündeki ailesine acı haberi, Vali Nurtaç Arslan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Mehmet Özkaya, fenalaşarak Bartın Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Özkaya, daha sonra Karabük 'teki özel hastaneye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Şehit haberi baba ocağına ateş düşürdü! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne yaşamını yitirdi - Son Dakika

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