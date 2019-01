Şehit İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine Yapılan "Z Kütüphane" Hayata Geçti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Şehit İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine yapılan "Z Kütüphane" törenle hizmete girdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Şehit İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine yapılan "Z Kütüphane" törenle hizmete girdi.



Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün katkılarıyla yapılan kütüphane açılışına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kaymakam Mustafa Can, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Açılışta konuşma yapan Okul Müdürü Şeyma Şahin, 1 bin 500 liraya mal olan kütüphanenin 28 Eylül 2018'de yapımına başlandığını 45 günde tamamlandığını söyledi.



Şahin, "Yüce Allah'ın peygamberimize ilk emri oku'dur.Her bilgi okumakla öğrenilmektedir.Okumak ve çocuklarımızı okumaya alıştırmak en büyük görevimiz.Kitapların olmadığı bir dünya düşünülemez.İnsanlar için bu kadar önemli olan kitaplar kütüphanelerde korunur ve araştırmacıların öğrencilerin tüm insanların hizmetine sunulur diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Bu güzel kütüphaneyi okulumuza kazandırılmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Ardından konuşan Kaymakam Mustafa Can ise "Kitap insanlar için ve öğrencilerimiz için çok önemlidir.Bu yüzden öğrencilerimize bu ortamları oluşturmak çok önemli" dedi.



Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "2018 yılı Çanakkale'mizin yılı oldu birçok alanda yatırımlar yaptık. Bu da bunlardan birisi 2019 yılında da bunlar olsun istiyoruz. Boğaz köprüsü devam ediyor. Bu Köprü tamamlandığında dünyanın en büyük köprüsü olacak. Bunlar kolay şeyler değil. Bunları her zaman dile getiriyoruz. O köprü tamamlandığında her yerin hareketliliği artacak. Bugün Kütüphanemizi faaliyete geçirdik. İnşallah öğrencilerimiz için hayırlı olur" dedi.



Konuşmaların ardından kütüphane törenle açıldı.



28 Eylül 2018 tarihinde yapılmaya başlanan Z-Kütüphane, 85 metrekarelik bir alana yapılarak, içinde 7 adet bilgisayar, 1 yazıcı ve 1000 kitap bulunuyor. - ÇANAKKALE

