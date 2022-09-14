Şehit kaymakam Safitürk'ün babası toprağa verildi - Son Dakika
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Şehit kaymakam Safitürk'ün babası toprağa verildi

14.09.2022 15:30
Şehit kaymakam Safitürk'ün babası toprağa verildi

ŞEHİT Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk (80) dün hayatını kaybetti.

ŞEHİT Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk (80) dün hayatını kaybetti. Asım Safitürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından Kalaycı Mezarlığı'nda oğlunun yanında toprağa verildi.

Mardin'in Derik ilçesinde görev yaptığı sırada bölücü terör örgütü PKK'nın 6 yıl önce düzenlediği saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün, Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, dün yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. Asım Safitürk için Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Osmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazını babasının vasiyeti üzerine Ali Haydar Safitürk kıldırdı. Asım Safitürk'ün cenazesi, Kalaycı Mezarlığı'nda oğlunun yanında toprağa verildi.Cenaze namazında konuşan Asım Safitürk'ün oğlu Ali Haydar Safitürk, "Babamın son 10 yılda hayatını, yaşantısını bizzat yaşadım. Bir çocuğunun şehit oluşunu, hastanede seyredişini, şehit olurken can verişini nasıl izlediğini seyretmek çok acayip bir duygu. Bir de babamın dün Allah'u Teala'ya irtihal edişini seyrettim, nasip oldu. Annemin omzuna başını dayayarak 1 dakikada canını teslim etti. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Babamın çok dertli acılı hayatını gördüm, çok acı çektiğini gördüm. En büyük acısı da 50'ye yakın şehidi için mahkemelere gidip, Gaziantep'te mahkemenin kapısında ayakta duramayacak bir takatle duvara dayanıp, 'Maalesef adalet tecelli etmedi' deyişini hiçbir zaman unutmayacağım. İnşallah bu yüce ülkemiz, bu büyük ülkemiz ufak tefek kusurlarını aşıp, çok selametli bir düzlüğe çıkacaktır" dedi.


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Kaynak: DHA

Muhammet Fatih Safitürk, Arifiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit kaymakam Safitürk'ün babası toprağa verildi - Son Dakika

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