Şehit oğlunun mezarını ziyaret etmek için her gün 30 kilometre yol gidiyor - Son Dakika

Şehit oğlunun mezarını ziyaret etmek için her gün 30 kilometre yol gidiyor

Şehit babası engel tanımadan yaz, kış her gün oğlunun mezarına gidiyor

ERZURUM - Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Uzman Er Burak Karakoç'un babası Abdurrahim Karakoç, yaz, kış, hastalık demeden her gün oğlunun mezarını ziyaret etmek için 30 kilometre yol gidiyor. Bazı zamanlar mezarın başında sabahladığını ifade eden baba Karakoç, "Virüsten dolayı önlemlerimizi alıp yine de geliyoruz. Evlat acısı çok zor" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'nda DAEŞ'li teröristlerin 10 Eylül 2016'da yaptığı saldırıda bir tankın isabet alması sonucu Uzman Er Burak Karakoç, şehit düştü. Birgül-Abdurrahim Karakoç çiftinin 2'si erkek 3 çocuğundan en büyüğü olan şehit Uzman Er Burak Karakoç'un cenazesi Pasinler ilçesine bağlı eski adı Korucuk köyü yeni adı Şehit Burak Karakoç mahallesinde toprağa verildi.

Acı haberden sonra aile köyden Erzurum şehir merkezine taşındı. Baba Abdurrahim Karakoç ise şehit oğlunu yalnız bırakmamak için her gün şehir merkezinden köye 30 kilometre yol giderek şehit oğlunu mezarında yalnız bırakmıyor. Yaz, kış, hastalık demeden ziyaretlerini aksatmayan baba Karakoç, bazı zamanlar ise oğlunun mezarı başında sabahlıyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle de tedbirlerini alan baba Karakoç, evden çıkarken maske ve eldiveni takıp soğuk havaya rağmen oğlunun yanına gidiyor. Her gün saatlerce şehidin mezarı başında dua ederek gözyaşı döken baba Karakoç'a ise küçük oğlu Bilgehan Karakoç eşlik ediyor.

Baba Karakoç, Erzurum'da duramadığını ve her gün oğlunun yanına geldiğini ifade ederek" Oğlum Şırnak'ta görevliydi. Daha sonra Suriye'ye gitti. Gitmeden önce beni aradı savaşa gidiyoruz dedi. Aradan 5 gün geçti beni arayarak telefonların çekmediğini söyledi. Bir Cuma günü şehit haberini aldık. Çok zor bir acı çok büyük bir acı. Oğlum şehit olduktan sonra Erzurum'a taşındık bazı sorunlardan dolayı. Ama ben Erzurum'da duramıyorum her gün kalkıp oğlumun mezarının başına geliyorum. 3 yıldır her gün gidip geliyorum bazen sabahlara kadar mezarının başında uyuyorum. Korona virüs çıktıktan sonrada önlemimi alıp yine geliyorum. Rabbim inşallah başımızda ki bu ateşe de bir su serper" dedi.

Şehidin kardeşi Bilgehan Karakoç ise, virüsten dolayı babasını tüm önlemleri alarak mezarlığa getirdiğini belirterek" Tüm Türkiye'nin ve Dünyanın başında Korona virüs belası var. Biz tedbirimizi alarak geliyoruz buraya. Şehidimiz 2016 yılında Fırat Kalkanı operasyonunda şehit oldu. O tarihten bu zamana kadar babam kar, kış demeden engel tanımadan her gün abimin mezarının başına geliyor. Bazen habersiz araca binip gece vakti geliyor. Evlat acısı tabi çok zor bir durum. Babamda şehit babası olduğu için gururlu. Abim şehit düştükten sonra Erzurum'a taşındık ama babam her gün yine buraya geliyor" şeklinde konuştu.