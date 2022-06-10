Türkiye 'nin terör örgütleriyle mücadelesinin kökleri kuruyana kadar devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Beş sene önce aziz vatanımız uğrunda görev yaparken hain bir saldırı sonucu şehadet şerbetini içen kıymetli öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın derin üzüntüsünü içimizde yaşadık. Sevgili öğretmenimizi şehadetinin yıl dönümünde rahmet, şükran ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Aybüke Yalçın, Hisarcık, Durağan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Durağan ilçesinde anıldı - Son Dakika

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