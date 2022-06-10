Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Durağan ilçesinde anıldı - Son Dakika
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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Durağan ilçesinde anıldı

10.06.2022 16:20
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Durağan ilçesinde anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Sinop'un Durağan ilçesinde anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Sinop'un Durağan ilçesinde anıldı.

Durağan ilçesinde Ülkü Ocakları teşkilatınca bir çay bahçesinde gerçekleştirilen anma programında şehit öğretmen için dua edildi.

Programa katılan MHP Durağan İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Aybüke öğretmeni şehadetinin 5. yılında rahmetle andıklarını söyledi.

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin kökleri kuruyana kadar devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Beş sene önce aziz vatanımız uğrunda görev yaparken hain bir saldırı sonucu şehadet şerbetini içen kıymetli öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın derin üzüntüsünü içimizde yaşadık. Sevgili öğretmenimizi şehadetinin yıl dönümünde rahmet, şükran ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Aybüke Yalçın, Hisarcık, Durağan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Durağan ilçesinde anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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