Son Dakika Haberleri: Şehit Ömer Halisdemir Güreş Turnuvası Yapıldı

Şehit Ömer Halisdemir Güreş Turnuvası Yapıldı

1 saat önce

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Güreş turnuvası düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Güreş Turnuvası Yapıldı, System.String[]
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Güreş turnuvası düzenlendi. Kepsut Belediyesi Güreş Kulübü tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adına düzenlenen turnuvaya, 14 ilden 10-15 yaş grubunda 210 güreşçi katıldı.

Şehit Ömer Halisdemir Güreş Turnuvası saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması ile başladı. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, açılışta yaptığı konuşmada, ata sporu güreşe ellerinde geldiğince sahip çıktıklarını söyledi. Şehit Ömer Halisdemir adına turnuva düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Cankul, "Bu turnuvaya katkı verenlere ve turnuvalara katılanlara teşekkür ederim" dedi.

Şehit Ömer Halisdemir Güreş Turnuvasına Kepsut Kaymakam vekili Emrullah Temizkan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fahri Konuk, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:45 Kaynak: İHA

Spor
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